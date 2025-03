La emotiva anécdota de Gustavo Alfaro con un repositor en Paraguay: "Fin de mes"

La frase de un repositor paraguayo que emocionó a Gustavo Alfaro: "Fin de mes".

El paso de Gustavo Alfaro por la Selección de Paraguay llena de ilusión a todos sus hinchas: con un invicto de seis partidos (tres empates y tres victorias, dos de ellas ante Brasil y Argentina), la 'Albirroja' marcha sexta en las Eliminatorias Sudamericanas y se acerca a clasificar a un Mundial tras 16 años de sequía. El entrenador argentino, con pasos por los combinados de Ecuador y Costa Rica, no sólo convenció a través de la solidez de su equipo, sino también gracias a su humanidad y a las profundas reflexiones que deja en cada conferencia de prensa.

En la previa del encuentro frente a Chile que tendrá lugar el próximo jueves 20 de marzo en el Estadio Ueno Defensores del Chaco, el 'Profe' compartió con los periodistas una emotiva anécdota con un repositor: "El otro día estaba comprando en un supermercado (...) y viene el muchacho de reposición, me da un abrazo y se larga a llorar. Yo le digo: 'Tranquilo, ¿Qué pasa maestro?¿Qué pasa? Tranquilo'. 'No, profe, no', y me contaba de las complejidades que a diario tiene", comenzó contando.

"'Profe, a mí me cuesta mucho, me cuesta mucho llegar a fin de mes, el único momento de felicidad me lo da la Albirroja. Me da la tranquilidad de saber que el momento de felicidad que yo sé que mi familia va a vivir, está en las mejores manos'", fue el comentario del trabajador que conmovió a Alfaro, quien habló acerca de "tener en las espaldas el sentimiento de un país". "Te dicen eso y es muy fuerte, cuando tomás conciencia del poder que te confieren. La importancia la tiene el cargo, no la tiene el entregador, nosotros estamos a cargo de esta responsabilidad. El poder que tenemos es muy grande y es muy lindo", valoró. A pesar de que sea un "compromiso", Alfaro describió como algo "muy lindo" tener "el peso de la expectativa y la ilusión de un país".

El testimonio del repositor que emocionó a Alfaro en el supermercado: "Valorar"

Horas después de la conferencia de prensa del entrenador de la 'Albirroja', la señal de radio 780 AM de Paraguay encontró a Claudio Rejala, el repositor que se encontró con él en el supermercado, quien contó emocionado su parte de la historia y remarcó la importancia de la "esperanza" que este equipo le dio a él y a su familia: "No es cualquier cosa, lo vino a hacer este señor y los jugadores que están ahí, y hay que valorar", expresó.

Alfaro palpitó el duelo ante Chile: "Vamos a responder con coraje y compromiso"

Respecto del duelo ante la 'Roja', el entrenador argentino palpitó la previa a sabiendas de que es un compromiso clave para la clasificación al próximo Mundial: "¿Cómo vamos a responder? No sé. Lo único que te digo es que vamos a responder con coraje, que vamos a responder con compromiso, que vamos a responder con el sentimiento que nos transfiere ese legado más absoluto y más hermoso que es el amor y la identificación de un país".

"Todos están encolumnados detrás de la Selección, y hoy sentimos que es una causa que va más allá de los 28 que seamos acá. Hoy es una causa de más de 6 millones de personas, es la causa de un país entero. ¿Cómo vamos a responder? No lo sé. ¿Qué vamos a dejar la piel? No tengo ninguna duda", cerró Alfaro.

¿Cuándo juega la Selección de Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas?

El próximo compromiso de la 'Albirroja' será este jueves 20 de marzo cuando reciba a Chile en el Estadio Ueno Defensores del Chaco a partir de las 20 horas (en Argentina). Luego, visitará el martes a Colombia para cerrar la doble fecha de Eliminatorias: con 17 puntos tras 12 encuentros disputados, el combinado dirigido por Gustavo Alfaro posee, de momento, el último cupo de clasificación directa para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.