Cómo ver Chacarita vs. Estudiantes (BA) en vivo: hora y dónde verlo de manera legal.

Este domingo 29 de marzo, la Primera Nacional tendrá entre los clásicos que se disputan el duelo entre Chacarita Juniors y Estudiantes de Caseros. El clásico entre los dos conjuntos del oeste del Gran Buenos Aires, correspondiente a la fecha 7 del certamen, se disputará en un presente en el que ambos equipos necesitan sumar puntos para salir del fondo de la tabla.

Tanto el 'Funebrero', que será local, como el 'Pincha' merodean los últimos puestos de sus respectivas zonas: los de Caseros perdieron en los cinco partidos que jugaron hasta ahora, mientras que los de Villa Maipú apenas suman cuatro unidades y se ubican antepenúltimos. Los hinchas podrán seguir todas las acciones en vivo gracias a la transmisión que realizará LPF Play, la plataforma oficial para ver el partido online.

El árbitro designado para dirigir el partido será Juan Pablo Loustau, quien tendrá la responsabilidad de controlar un duelo que puede ser decisivo para las aspiraciones de los dos clubes en la Primera Nacional.

En el último cruce entre ambos el pasado 3 de agosto, Estudiantes goleó por 3 a 0 en el mismo estadio del partido que tendrá lugar esta tarde a las 16 horas. Sin embargo, 'Chaca' se impuso por 2 a 0 en el duelo que se jugó en Caseros en marzo del año pasado.

Probables formaciones de Estudiantes y Chacarita

Chacarita Juniors: Enrique Bologna; Gonzalo Dell’ Aquila, Julián Velázquez, Gonzalo Mottes, Brian Calderara; Álvaro Cuello, Miguel Mellado, Maximiliano Meléndez, Sebastián Ramírez; Mario Sanabria y Ezequiel Gérez.

DT: Matías Módolo. Estudiantes (BA): Nicolás Campisi; Martín Albarracín, Jorge Benítez, Balthazar Bernardi, Tomás Squie; Facundo Ardiles, Rodrigo Melo, Jorge Correa, Federico Sena; Enzo Acosta y Darío Rostagno.

DT: Alfredo Grelak.

Historial entre Estudiantes de Caseros y Chacarita Juniors

En el historial, Chacarita enfrentó a Estudiantes en 46 oportunidades: 'Chaca' ganó 16, empató 17 y perdió 13. Sin embargo, el cuadro de San Martín no tiene un historial favorable en condición de local: la última vez que le logró ganar al 'Pincha' en su estadio fue en 2014.