Un miembro del Consejo de Fútbol de Boca destrozó a la prensa: "Nos daban con un caño"

Desde el Consejo de Fútbol de Boca liquidaron a la prensa por haber criticado al equipo de Sebastián Battaglia, ahora finalista de la Copa de la Liga Profesional 2022.

Boca festeja por el pase a la final de la Copa de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino y desde el club aprovechan para tomarse revancha de aquellos medios que tanto lo han criticado a lo largo de este camino. En esta ocasión, fue Mauricio "Chicho" Serna el que destrozó a la prensa durante su entrevista con TNT Sports.

El exjugador colombiano apuntó contra el periodismo, que había opinado que se trataba de un fin de ciclo de Sebastián Battaglia como entrenador. Además, defendió al plantel del "Xeneize" en la previa al duelo con Corinthians por la Copa Libertadores y a la definición del título nacional frente a Tigre.

Una vez terminado el encuentro en el que "El Xeneize" eliminó a "La Academia" por penales en la cancha de Lanús, el ídolo fue contundente: "Cuando empiezo a analizar, hace más de un mes nos daban con un caño...". Además, destacó que "el equipo fue a Bolivia, jugó muy bien y ganó en la altura. Jugó contra Tigre y ganó muy bien. Lo mismo con Defensa y Justicia". Sin embargo, reconoció: "No estuvimos en un gran nivel contra Racing, pero estábamos ante uno de los mejores equipos del campeonato".

En la misma línea, "Chicho" Serna recordó que "para toda la prensa, Sebastián (Battaglia) estaba afuera" y destacó que "desde el club le dieron seguridad y confianza. Los jugadores entendieron y mejoraron el nivel". "Esta era una final y las finales se ganan", amplió.

Chicho Serna y su incoporación al Consejo de Fútbol de Boca

Luego de su breve etapa en la Reserva, el cafetero pasó a sumarse al grupo que también componen Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo "El Chelo" Delgado. Al respecto, opinó: "Han pensado que puedo aportar mucho, me encanta. Soy un apasionado, adoro a Boca. Desde cualquier lugar que tenga que estar para el beneficio de Boca, lo voy a hacer incondicionalmente. Hoy me toca estar acá, espero aprender cada día".

Con relación al resto de los integrantes del Consejo, el exvolante defensivo señaló: "Los muchachos me llevan ventaja, pero gracias a Dios me siento bien con ellos, me van explicando cada situación". "Gracias a Dios estoy acá y sigo defendiendo los colores de Boca, como siempre", concluyó.