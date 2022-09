Un histórico referente de Boca destrozó a Cavani por elegir a otro equipo: "No le dio"

Un histórico referente de Boca Juniors liquidó a Edinson Cavani por elegir otro club para seguir su carrera a pesar de que expresó su deseo de jugar en el "Xeneize".

Un referente de Boca Juniors destrozó a Edinson Cavani por su decisión de no jugar en Boca Juniors. Es que el delantero en varias ocasiones expresó su deseo de vestir la camiseta "Azul y Oro", pero nunca se concretó y continuó su carrera en el fútbol de Europa. Por este motivo, el exjugador del "Xeneize" aprovechó la ocasión y habló de la oportunidad que desperdició el futbolista para llegar al club de La Ribera.

Se trata de Sergio Martínez, mejor conocido como "Manteca". El uruguayo, compatriota del "Matador" y goleador de la institución entre 1992 y 1997, opinó en ESPN sobre cómo el actual atacante del Valencia le dijo que 'no' a Juan Román Riquelme. Cabe destacar, que el propio Cavani sostuvo hace años que soñaba con festejar los goles tal como lo hacía el histórico hombre que marcó un antes y un después por sus alocadas celebraciones con la hinchada.

"No le dio me parece, no se dio. Sí, me hubiese gustado verlo con la camiseta de Boca. Quizás tomó otra opción por Europa y bueno, quizás ya por edad se va a perder esta posibilidad de jugar en Boca", sentenció "Manteca" Martínez sobre lo que decidió Edinson Cavani para su futuro. Es que luego de desvincularse del Manchester United, el delantero llegó al Valencia para afrontar una nueva temporada de La Liga de España.

"Boca me tira. Quiero ir como el 'Manteca' a colgarme del alambrado. Es parte del fútbol y del campito que tenemos en Sudamérica", sostuvo el atacante "Charrúa" y con esa frase ilusionó a los hinchas. Sin embargo, y cuando todo parecía que se iba a calzar la "Azul y Oro", el atacante tomó otro rumbo y eligió la del conjunto "Che". Si bien transcurrieron ya cinco fechas del torneo español, el "Matador" todavía no hizo su debut en dicho equipo.

El insólito comentario de Cavani que sorprendió en Boca

Apenas arribó a Europa, Edinson Cavani le tiró "palito" a Boca después del frustrado fichaje en el último mercado de pases del fútbol argentino. El uruguayo pisó España y protagonizó una breve entrevista que sorprendió a muchos hinchas de "El Xeneize", quienes lo interpretaron como una crítica para el club de La Ribera.

Cuando ya había pisado suelo español, el atacante fue consultado por su futuro por el programa de televisión El Chiringuito. "Aún no sé dónde voy a jugar. No sé nada de Villarreal, ni de Valencia, ni de Niza", expresó "Edi". Además, confirmó: "Tengo varias cosas, pero no sé nada concreto para comentar".