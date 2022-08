El insólito comentario de Cavani que sorprende en Boca: "Hay que ir"

El uruguayo hizo un comentario que sorprendió al hincha de Boca apenas llegó a España. El delantero uruguayo había estado cerca de acordar su fichaje en "El Xeneize" en este mercado de pases.

Apenas arribó a Europa, Edinson Cavani pareció haberle tirado un "palito" a Boca después del frustrado fichaje en este mercado de pases del fútbol argentino. El uruguayo pisó España y protagonizó una breve entrevista que sorprendió a muchos hinchas de "El Xeneize", quienes lo interpretaron como una crítica para el club de La Ribera.

A fines de julio de 2022, cuando parecía que el crack de 35 años llegaba a la institución "azul y oro", sobre el final de la negociación el jugador le comunicó al vicepresidente Juan Román Riquelme que prefería seguir en el Viejo Continente por razones personales. "No hay mucho más para decir que eso", aclaró luego en off.

El palito de Cavani a Boca: "Hay que ir donde la gente te quiere"

Cuando ya había pisado suelo español, el atacante fue consultado por su futuro por el programa de televisión El Chiringuito. "Aún no sé dónde voy a jugar. No sé nada de Villarreal, ni de Valencia, ni de Niza", expresó "Edi". Además, confirmó: "Tengo varias cosas, pero no sé nada concreto para comentar".

A pura sonrisa, el futbolista de la Selección de Uruguay opinó que "el fútbol es el fútbol, hay que ir donde la gente te quiere", frase que cayó mal en el Mundo Boca, teniendo en cuenta que se los hinchas también lo pidieron mucho. Y luego deseó: "Esperemos que pronto se sepa mi destino". "Físicamente creo que estoy bien, jaja", añadió el ex PSG y Manchester United, entre otros. Incluso, concluyó que "este viaje a Madrid es un poco de todo: la familia, prepararse, seguir trabajando y esperar un poquito...".

Cavani y el palito para Boca desde España.

Por qué Cavani no jugó en Boca

Diversos periodistas que cubren la actualidad del club confirmaron que el goleador "tiene como prioridad quedarse en Europa porque ese es el deseo de la familia" y aseguraron que "en Europa genera algo la versión fuerte de que Cavani iba a venir a Boca: ese ´algo´ es que los clubes europeos digan ´lo vamos a perder´". "Pero Cavani habló con Riquelme y le dijo que era imposible convencer a la familia de que venga a vivir acá en este momento", agregaron.

De cualquier manera, aclararon que "la charla quedó pendiente para algún futuro" y que "Cavani nunca estuvo convencido decididamente de que iba a venir a Boca". También aseveraron que si el futbolista "viene a Sudamérica, la prioridad es Boca, pero hoy su familia quiere seguir en Europa. Después se verá".