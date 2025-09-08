Un ex arquero de Racing salió a bancar a Milei y criticó al Conurbano

La victoria de Fuerza Patria frente a La Libertad Avanza de Javier Milei en las elecciones 2025 de medio término en la provincia de Buenos Aires provocó algunas reacciones dentro del ambiente del fútbol argentino. Entre ellos, un jugador que tuvo flojos pasos por clubes como Vélez Sarsfield, Racing Club y San Lorenzo, y que actualmente está en la segunda división de Chile expresó su decepción por el resultado y se desquitó con los votantes que eligieron al peronismo como contundente ganador en las urnas.

Gastón 'Chila' Gómez, quien actualmente viste la camiseta de Deportes Concepción, publicó una historia en su cuenta de Instagram (@gaston_chila_96), pocas horas después de consumado el triunfo electoral. "El pueblo padece por falta de entendimiento! Siguen eligiendo lo mismo", escribió el marplatense de 29 años. Rápidamente, su posteo se hizo viral y recibió numerosas críticas por parte de los usuarios: "Vino a San Lorenzo y no atajaba nada", "En uno de los peores momentos de Vélez se borró" y "Chila Gómez, una mancha indecorosa en la historia de San Lorenzo" fueron algunos de los comentarios que generaron sus palabras.

'Chila' Gómez, enojado tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires: dónde está jugando ahora

El actual arquero de Deportes Concepción llegó al país trasandino después de malas experiencias en el fútbol argentino. Defendió el arco de Vélez Sarsfield durante la campaña en la que el 'Fortín' estuvo cerca de descender, y ni siquiera disputó los partidos finales (en su reemplazo, atajó el juvenil Lautaro Garzón). Tampoco en Racing dejó buenas sensaciones, luego de quedar relegado por Gabriel Arias, capitán en la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la posterior Recopa, al igual que en San Lorenzo, donde fue muy criticado por los hinchas debido a sus malas actuaciones y su pobre estado físico.

La historia de Gastón 'Chila' Gómez que despertó polémica en redes sociales.

Después de estar cedido en Barracas Central durante el primer semestre del 2025 (su tercer préstamo consecutivo con sus experiencias en el 'Fortín' y el 'Ciclón'), Gómez recaló en julio en Deportes Concepción, equipo que juega en la segunda categoría de Chile. Fue muy criticado en su presentación por su condición física y, además, se fue expulsado por una falta al intentar cortar un ataque afuera del área. "La verdad es que venía sin rodaje y el tema físico es por una cuestión personal, tenía pensado no jugar más al fútbol. Era una decisión personal por cómo se habían dado ciertas cosas en Argentina", declaró.

Ahora, el conjunto del 'Chila' marcha sexto y se ilusiona con ascender a la máxima competencia. En su último encuentro, el arquero marplatense se lesionó en la entrada en calor y no estuvo presente en la goleada por 4 a 0 ante Cobreloa.

El mensaje de Chiqui Tapia a Kicillof tras la victoria contra Milei

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, felicitó a Axel Kicillof por la gran victoria de Fuerza Patria frente a La Libertad Avanza en las elecciones 2025 de medio término en la Provincia de Buenos Aires. El mandamás de la entidad madre del fútbol argentino se posicionó claramente a favor del peronismo y en contra del partido que gobierna a nivel nacional de la mano de Javier Milei, luego de haber vencido en las urnas bonaerenses por 47.3% a 33.7%.

Con un escrito breve pero firme, el dirigente sanjuanino de 57 años, que preside la Asociación del Fútbol Argentino desde marzo del 2017, publicó en su perfil de X: "En este día tan importante y especial, quiero felicitar a Kicillof y a todo su equipo de trabajo por el contundente triunfo en las elecciones legislativas". Además, aseveró que "este resultado representa un impulso clave para profundizar la transformación de la provincia" y le deseó finalmente al gobernador de la Provincia de Buenos Aires "que sigan los éxitos".