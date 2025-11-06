Tabla histórica de títulos del fútbol argentino: cómo quedó con el triunfazo de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras la victoria contra Argentinos Juniors en el Estadio Juan Domingo Péron de Instituto de Córdoba y sumó un nuevo título en la historia del fútbol argentino. De esta manera, La Lepra que comanda Alfredo Berti sumó su primer título. A su vez, fue la primera final de este certamen que disputó al igual que su rival, pero el elenco de Mendoza.

Cómo quedó la tabla histórica de títulos (nacionales e internacionales incluídas)

1-Boca Juniors - 74 títulos.

2-River Plate - 72.

3- Independiente - 45.

4- Racing - 39.

5- Alumni (club extinguido) y San Lorenzo de Almagro - 22 cada uno.

6- Vélez y Estudiantes de La Plata - 17 cada uno.

7- Huracán - 13

8- Rosario Central - 12.

9- Newell’s Old Boys - Nueve.

10- Belgrano y Lanús - Seis .

11- Argentinos, Arsenal, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - Cinco.

12- Porteño (club extinguido) - Cuatro.

13- Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres.

14- Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro Carril Oeste, Gimnasia La Plata, Sportivo Barracas y Talleres- Dos.

15- Platense, Independiente Rivadavia, Atlanta, Central Córdoba (Rosario), Colón, Chacarita, Estudiantes (Caseros), Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín (Tucumán), Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Talleres (Córdoba), Tigre, Tiro Federal (Rosario) y Patronato (Paraná) - Uno.

La tabla de títulos histórica (solo campeonatos nacionales de liga y copa)

1-River Plate - 54 títulos.

2-Boca Juniors - 52.

3-Racing - 33.

4-Independiente - 25.

5-Alumni (club extinguido) - 18.

6-San Lorenzo - 17.

7-Huracán - 13.

8-Vélez - 12.

9-Rosario Central - 11.

10-Estudiantes de La Plata - 10.

11-Newell’s - Nueve.

12-Lomas (club extinguido) - Cinco.

13-Porteño (club extinguido), Lanús y CASI (club extinguido) - Cuatro.

14- Arsenal, Argentinos, Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres.

15-Banfield, Estudiantil Porteño (club extinguido), Ferro, Gimnasia de La Plata y Sportivo Barracas - Dos.

16- Platense, Independiente Rivadavia, Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Old Caledonians (club extinguido), Patronato, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Sportivo Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tiro Federal de Rosario, Tigre y Talleres - Uno.

La tabla histórica de campeones argentinos (solo ligas de primera división)