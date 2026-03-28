San Martín de Formosa vs Racing: la historia del equipo del norte que quiere trascender en la Copa Argentina

San Martín de Formosa enfrentará este sábado 28 de marzo uno de los máximos desafíos de su 2026. El conjunto del norte argentino, que el año pasado alcanzó la final de la Reválida en el Federal A (cayó frente a Atlético de Rafaela por 2 a 0 en el resultado global), buscará este año ser nuevamente protagonista en el ascenso a la Primera Nacional; antes, sin embargo, deberá afrontar el cruce ante Racing Club por los 32vos de final de la Copa Argentina. A pesar de la complejidad, el 'Franjeado' se ilusiona con dar este fin de semana el gran batacazo ante uno de los grandes del fútbol argentino.

En la previa del encuentro que se disputará en el Estadio Florencio Solá de Banfield, El Destape mantuvo una charla con el entrenador Marcelo Rubino, de amplia trayectoria en el fútbol del interior, y con la presidenta de la institución Grisel Cardozo. Ambos destacaron la expectativa que genera el duelo contra la 'Academia' y la importancia de que, aún tras sufrir un duro golpe el año pasado al perder el partido por el ascenso, el proyecto haya logrado sostener sus bases de cara a lo que viene.

San Martín de Formosa, el club del Federal A que sueña con eliminar a Racing

El DT de San Martín habló sobre la importancia del cruce ante Racing por Copa Argentina, pero también se refirió a la necesidad de arrancar con el pie derecho en el Federal A: el pasado domingo 22 por la primera fecha del certamen, su equipo se impuso como local ante Defensores de Vilelas (Chaco) por 2 a 1 en lo que fue, según sus palabras, "un buen triunfo con una sólida actuación". "Obviamente nosotros creemos en nosotros mismos, sin ninguna duda, trabajamos mucho la mentalidad de creérsela y convencernos de que se puede hacer un muy buen partido y ganarlo", apuntó sobre el cotejo contra los de Avellaneda.

"Racing es un equipo de otra categoría, pero nosotros en la cancha vamos a tratar de igualarlo y de, por qué no, superarlo. Esto no es en desmedro de un gigante, de un grande como lo es Racing, un equipo con tanta historia, con tantos pergaminos, un grande de Sudamérica... Pero al momento de jugar nosotros nos vamos a olvidar de todo eso, no vamos a escatimar en esfuerzos y vamos a tratar de, con recaudos y con recursos propios, jugar de igual a igual para pasar de ronda", añadió.

"A Racing se lo conoce en sus diferentes sistemas, más allá de que el sistema 1-4-3-3 que es el que más utilizó", analizó Rubino. "El último partido hizo 1-4-2-3-1, después en Tucumán volvió a hacer 4-3-3, contra Tigre también buscó otras variantes en un 4-4-2, en un 4-3-2-1, diferentes sistemas. Obviamente tiene jugadores que pueden cumplir diferentes roles porque tiene cantidad y calidad, pero nosotros trabajamos sobre lo que nosotros podemos hacer, tomando los recaudos necesarios porque jugamos ante un grande".

"Eso no significa que nosotros vamos a no respetarlo o a buscar cosas raras de lo que es jugar muy bien al fútbol", advirtió, al tiempo que avisó que buscarán no ceder el protagonismo durante el encuentro. "El partido me lo imagino así: nosotros tratando bien la pelota, haciéndola circular, tratando de ser amplios para lograr el desplazamiento del rival y tratar de generar los espacios. Racing es mucho más directo, busca el arco directamente sin tanta elaboración. Vamos a tratar de contrarrestar eso, estuvimos trabajando hasta hoy buscando las maneras y las alternativas en los sistemas como para tratar de neutralizarlos y lograr apoderarnos del balón para ser protagonistas nosotros".

"El sábado contra Racing la idea mía es siempre jugar bien al fútbol, tratar bien la pelota, hacer una tenencia inteligente, con muy buena posición y empezar a buscar, vuelvo a repetirte, generar los espacios para llegar a tres cuartos y al final de la cancha, en el arco rival, con mucha contundencia y profundidad", concluyó el entrenador de 69 años.

Además de las expectativas acerca del partido, Rubino también habló sobre la ventaja de haber logrado mantener una gran parte del plantel que llegó a la final del Federal A en 2025. "Fue un acierto, algo que yo le pedí a la comisión directiva, a la presidenta, y ella obviamente también tenía en su mente lograr mantener la gran base del plantel. Eso es muy positivo porque nos conocemos muy bien. Hemos sido protagonistas de un año muy bueno, pero ya pasó ese año, tenemos que volver a tomar ese camino con mucha solidez, con mucha confianza y tratando de que los muchachos que llegaron se adapten rápidamente a lo que uno pretende".

Por su parte, la presidenta Cardozo también resaltó la trascendencia de este encuentro para el club: "Para nosotros siempre es importante estar jugando Copa Argentina; eso refleja principalmente que tuvimos un buen año, que pudimos clasificarnos y nos da la expectativa de jugar con uno de los clubes más importantes de la Argentina. Eso es un aliciente no solamente para la institución, sino también para el cuerpo técnico y los jugadores". Son apenas diez los equipos del Federal A sobre los 37 que participan que logran un lugar en la competencia nacional.

La mandamás del conjunto formoseño lleva ya su sexto mandato en la institución: "La verdad es que el club estaba devastado, había muchos embargos. Fuimos un grupo que éramos socios y llegamos al club para ayudar, para pretender liberarlo de todas las deudas que tenía. Después formamos un equipo de trabajo grande, no solo de comisión directiva sino también de un montón de gente que estuvo año tras año trabajando y con los que logramos que el club crezca".

Además, Cardozo puso el foco en el rol social que cumple San Martín, que cuenta con muchas más disciplinas aparte del fútbol profesional. "No es solamente un club de fútbol, el club San Martín tiene todas las disciplinas: vóley, básquet, handball, fútbol de salón, hockey, fútbol femenino, fútbol playa... Muchos de esos planteles de las diferentes disciplinas también juegan a nivel provincial, a nivel regional y torneos a nivel nacional que son muy importantes".

A pesar de los logros obtenidos durante su gestión (un tetracampeonato y el ascenso al Federal A), la presidenta comentó que aún siente que "rinde examen todos los días" desde su rol de mujer en un puesto tan jerárquico en un club. Por otra parte, hizo hincapié en la idiosincrasia de San Martín y su rol formativo en el deporte: "Dentro de la institución la premisa es la de formar primero personas: acompañamos mucho en todo ese proceso educativo, tenemos coordinadoras y asistentes sociales que acompañan en el estudio. La formación personal de cada niño, de cada adolescente, de cada jugador va de la mano con lo deportivo. Ha dado sus frutos porque hoy contamos con jugadores que becados por la institución ya son profesionales. Para los que vienen a San Martín tienen que tener siempre presente de que hacemos un trabajo serio, que trazamos objetivos y vamos tras ellos", sentenció.