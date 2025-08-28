Racing liquidó a los medios por los rumores de pelea entre Costas y Arias

La foto de Gabriel Arias y Gustavo Costas en el gimnasio de boxeo de Racing

Después del triunfo de Racing contra Peñarol en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, crecieron los rumores de un mal clima entre Gustavo Costas y Gabriel Arias después de que el DT sacara al arquero para una posible definición por penales. El ingreso de Facundo Cambeses en el tiempo de descuento hizo que las cámaras capten a su compañero "molesto" por la situación y algunos medios de comunicación aprovecharon la situación para hablar de una relación supuestamente quebrada entre el técnico y el capitán. Sin embargo, ahora fue la "Academia" que con varios posteos curiosos en sus redes contestó con todo a puro boxeo.

Con un video de ambos dirigiéndose al gimnasio de boxeo del club que lleva el nombre de Horacio Accavallo, no sólo los mostraron hablándose entre ellos sino también arriba del ring con los guantes puestos para "pelear". Por supuesto, no hubo combate en cuestión y todo formó parte de una respuesta picante a quienes hablaron del tema, como por ejemplo ESPN y TyC Sports. A su vez, aprovecharon las instalaciones del equipo de Avellaneda dándole difusión a una de las actividades que tiene varios campeones, tanto a nivel amateur como profesional, y algunos de ellos dijeron presente.

Racing respondió a los rumores de conflicto entre Costas y Arias con curiosos posteos en su gimnasio de boxeo

"La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes. Todos juntos, más que nunca", escribieron desde la "Academia" en una de las publicaciones en la que se los ve juntos y abrazados en el cuadrilátero. Es que el conjunto albiceleste todavía sigue con vida tanto en la Copa Argentina como en la Libertadores y en el Torneo Clausura.

Luego, subieron un video en el que mostraron a los protagonistas yendo al gimnasio y la frase "la pelea del año" acompañó el posteo. Posteriormente, desde las cuentas oficiales de la disciplina compartieron algunas imágenes más en las que se ve a parte del equipo competitivo con entrenadores y directivos, además de Sofía "Golovkina" Robles -boxeadora profesional del club- junto al entrenador.

La curiosa respuesta de Racing a los rumores de pelea entre Costas y Arias

La explicación de Costas sobre el cambio de Arias en Racing vs. Peñarol

Según contó el periodista Tomás Dávila en ESPN F12, "la relación entre ambos es buena y Arias es el hombre de confianza de Costas, que lo ha puesto hasta lesionado. El arquero no estaba enterado de la situación y el jueves cuando volvieron a entrenar lo primero que hizo el técnico fue hablar con el arquero a solas para explicarle por qué tomó la decisión, Arias dio su devolución, expresó su enojo y dijo que no se había enterado qué iba a pasar".

El estratega campeón de la Sudamericana y la Recopa tuvo respuesta ante eso y sostuvo que "en una situación puntual en otro partido vio que hubo cambio de arquero y empezó a consultar con otros qué le convenía hacer en la misma situación. Todos le aconsejaron lo mismo, que no le avise para que no ataje condicionado, por eso tomó la decisión de no avisar, explicó y Arias lo entendió", aseveró el columnista en diálogo con Mariano Closs en ESPN F12.

El fixture de Racing en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores