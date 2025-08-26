Un histórico de Racing puede irse libre por la demora de la dirigencia en la renovación

Racing puede perder a un jugador histórico: la dirigencia frenó las negociaciones de renovación clave para Costas.

En Racing comienza a exisitir preocupación con respecto al futuro de un jugador histórico del plantel y clave para Gustavo Costas. Se trata de Facundo Mura que, a falta de cuatro meses para que finalice su vínculo, la dirigencia encabezada por Diego Milito frenó las negociaciones para la renovación y el jugador podría irse libre.

De acuerdo a información del medio partidario Racing de Alma, la directiva, que había iniciado contactos con el representante del defensor en el 2024 para firmar un nuevo contrato, no volvió a mantener charlas con la parte del futbolista desde hace cuatro meses. Cabe resaltar que el exjugador de Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe tiene el mismo vínculo contractual desde que llegó a la "Academia", en enero del 2022 y, si bien existieron charlas para un nuevo contrato hasta el 2027, la diferencia entre lo que pide Mura y lo que ofrece el club sería del 20%.

Con el contrato que finaliza el 31 de diciembre del 2025, el lateral por derecho, que es tenido en cuenta por Costas en Racing, se encuentra en condiciones de firmar un precontrato con cualquier institución y, en enero del 2026, marcharse con el pase en su poder, tal como lo dispone el reglameto de la FIFA. Además, a comienzos de este año, el defensor tuvo sondeos del fútbol brasileño, sin embargo el propio Mura siempre priorizó quedarse en Avellaneda, a la espera de una oferta de renovación que hasta el momento no llegó y de las que no hay indicios.

Los números de Mura en Racing

Partidos: 134.

Goles: 11.

Asistencias: 14.

Títulos: 4.

La lesión de Santiago Solari

Santiago Solari, que viene siendo titular en el equipo de Costas, debió abandonar la cancha de Argentinos rápidamente en el primer tiempo luego de un fuerte golpe de un jugador del "Bicho", sustituido por Tomás Conechny.

Acerca de la molestia del ex Defensa y Justicia, el cuadro de Avellaneda comunicó que "se le realizaron estudios que dieron como resultado un traumatismo en la cara lateral de la rodilla derecha, lo que ocasionó una compresión del nervio ciático popliteo externo".

Por lo tanto, el delantero puntano de 27 años será reevaluado este martes 26 de agosto en la práctica y está en duda para el choque con Unión en Avellaneda. En caso de no llegar en óptimas condiciones físicas, el entrenador no lo arriesgará, teniendo en cuenta que, en dos semenas, la "Acadé" jugará por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield.

El fixture de Racing: los próximos partidos