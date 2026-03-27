Ver Independiente vs. Atenas en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Independiente debuta por Copa Argentina.

Independiente enfrentará este viernes 27 de marzo a las 17 horas a Atenas de Río Cuarto en lo que será su debut en la Copa Argentina 2026. El lugar elegido para este encuentro será el estadio de Defensa y Justicia, donde el conjunto de Gustavo Quinteros buscará dejar rápidamente atrás su mal momento en el Apertura y generar un envión anímico con vistas a los clásicos venideros frente a Racing y Boca en las próximas dos fechas.

El pasado fin de semana el "Rojo" sufrió un duro golpe frente a Talleres de Córdoba, con quien perdió 2 a 1 y reavivó sus propios fantasmas. Un encuentro que dominó y en el que generó muchas chances de gol, pero que se le escapa de nuevo por fallas defensivas. Algo que necesita de forma imperiosa corregir si es que quiere levantar este complejo momento por el que atraviesa.

Por dónde ver Independiente frente a Atenas de Río Cuarto

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Independiente y Atenas de Río Cuarto se puede ver por TyC Sports y TyC Sports Play.

Bajas importantes en Independiente

Para el próximo encuentro, Independiente no podrá contar con cuatro jugadores. Gabriel Ávalos, Santiago Arias, Lautaro Millán y Maximiliano Gutiérrez no estarán disponibles por la fecha FIFA, mientras que Facundo Zabala también será baja por lesión. Ávalos viaja para ser parte de la delegación paraguaya que jugará dos amistosos frente a Grecia y Marruecos. Arias fue convocado para la Selección Colombia, que se mide ante Croacia y Francia, y Millan y Gutiérrez fueron convocados para la Selección de Chile, que se mide con Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Partido clave para Gustavo Quinteros.

Los malos antecedentes de Independiente en Copa Argentina

El "Rojo" no tiene buenos antecedentes en la Copa Argentina, un torneo en el que le ha ido mal y en donde no logró hacer pie desde su creación. No pudo superar los 16avos de final en cinco oportunidades (ante Belgrano en 2011, Defensa y Justicia en 2016, Atlético Tucumán en 2017, Brown de Adrogué en 2018 y Tigre en 2021), mientras que también sufrió cinco eliminaciones en octavos (Arsenal en 2013, Estudiantes en 2014 y 2023, Lanús 2015 y otra vez Belgrano en 2025).

Independiente nunca pudo superar la instancia de cuartos de final, instancia a la que llegó en tres ocasiones: en 2019 ante Lanús, en 2022 frente a Talleres y en 2024 contra Vélez Sarsfield, con eliminación en todos los casos. Por otra parte, dos veces tuvo que ir a penales frente a equipos de categorías en primera ronda y terminó ganando (frente a Alianza Coronel Moldes y Camioneros).