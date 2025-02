Nuevo escándalo del VAR en el fútbol argentino: el penal que no cobraron en Newells' vs. Barracas Nuevo escándalo del VAR en el fútbol argentino: el penal que no cobraron en Newells' vs. Barracas. Qué pasó con el VAR en Barracas Central vs. Newell's Old Boys.

24 de febrero, 2025 | 22.10 Pablo Echavarría fue uno de los grandes protagonistas de la tarde durante el duelo entre el 'Guapo' y la 'Lepra'. El arbitraje y el VAR sumaron un nuevo capítulo polémico en el fútbol argentino: Pablo Echavarría no sancionó una clara mano del defensor Yonatthan Rak dentro del área, lo que hubiese sido un penal para Newell's Old Boys ante Barracas Central por la séptima fecha del Torneo Apertura 2025. Hernán Mastrángelo, encargado del VAR, no llamó al referí para que revise la jugada y el duelo finalizó con un triunfo por 2 a 0 a favor del 'Guapo'. Rápidamente, las redes sociales se llenaron de críticas hacia ambos protagonistas, quienes también pasaron por alto una infracción sobre Luciano Herrera en el primer tiempo que podría haber derivado en penal y una expulsión por agresión a Nicolás Demartini. El conjunto dirigido por Rubén Insúa (que está haciendo de local en la cancha de Arsenal de Sarandí) golpeó rápido con un gol de Jhonathan Candia al minuto de juego, luego de una desatención de la última línea defensiva de la 'Lepra', que contó con el debut de Cristian Fabbiani como entrenador en reemplazo de Mariano Soso. A los 26 minutos del primer tiempo tuvo lugar la primera polémica: Herrera desbordó ante la marca de Kevin Jappert, quien lo impactó a la altura de la rodilla dentro del área. Para el árbitro Echavarría no fue infracción y Mastrángelo no consideró necesario que revise la jugada. Veinte minutos después, ya sobre el cierre de la primera mitad, el mismo Herrera recibió un golpe por parte de Nicolás Demartini en el rostro sin pelota, aunque la agresión solamente quedó en tarjeta amarilla. En esta ocasión, el VAR tampoco creyó necesaria la corrección del cobro. MÁS INFO Fútbol Argentino Bandera obscena y pirotecnia: la fuerte sanción que se le viene a Central Ya en el complemento tuvo lugar la jugada más insólita de todo el partido: Saúl Salcedo recibió la pelota al borde del área, sacó un disparo que impactó de lleno en la mano de Rak (la cual estaba separada de su cuerpo) y Echavarría tampoco cobró penal. Incluso a pesar de que las imágenes resultaban claras, ni Mastrángelo ni Diego Romero en el VAR llamaron al árbitro principal para que revise la jugada. Sobre el final, Manuel Duarte hizo un gran gol para decretar el 2 a 0 definitivo. Las reacciones de los referentes de Newell's tras el penal no cobrado ante Barracas: "Qué vergüenza" Una vez finalizado el partido, varios exjugadores del club rosarino expresaron su descontento con el arbitraje en redes sociales. Maxi Rodríguez, ídolo de la institución, se descargó en una historia de Instagram: "¡Increíble el penal que no cobran! Qué desastre lo del VAR. En algunos partidos se cobran y en otros no, hay varios reglamentos en los partidos", disparó. La historia que publicó Maxi Rodríguez tras Barracas Central vs. Newell's Old Boys: "Qué desastre". Otro ex futbolista que también criticó al arbitraje por redes sociales fue Ignacio Scocco. El delantero con pasado en River Plate apuntó contra Echavarría y el VAR por las polémicas decisiones que perjudicaron a la 'Lepra': "Jajajajajaja qué vergüenza... Mamita querida. Muy expuestos quedan así", escribió en su cuenta de X. TWITTER

