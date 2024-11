Cuál es la regla del tenis que la FIFA analiza aplicar para reemplazar el VAR en el fútbol

La FIFA estudia la posibilidad de implementar un nuevo sistema para sustituir al VAR en los partidos de fútbol. Se trata del Football Video Support (FVS), una herramienta que incluye la intervención directa de los entrenadores en las revisiones. Qué es exactamente el FVS y cómo funcionaría en el fútbol.

Ante las crecientes críticas y cuestionamientos al VAR, la FIFA analiza ahora usar el FVS como una herramienta menos intrusiva y más simple ya que requiere solo de cuatro a cinco cámaras y elimina la figura del video árbitro.

Cómo funciona el FVS, la regla que la FIFA analiza aplicar para reemplazar el VAR en el fútbol

A diferencia del VAR, el árbitro estará obligado a revisar la jugada a pedido de los técnicos y no tendrá la iniciativa de acudir a las imágenes por decisión propia y es que esta forma más simplificada le ofrece a los técnicos la posibilidad de solicitar dos revisiones por encuentro, aunque la pierden si en realidad lo que reclamaron no es exitoso. Además, este sistema reduce los costos al exigir sólo la asistencia de un operador que ajusta las imágenes para la revisión del árbitro principal.

La herramienta ya fue probada en otras competencias como la Blue Stars/FIFA Youth Cup y los Mundiales Femeninos Sub-20 y Sub-17, donde recibió buena aceptación entre los entrenadores."Este es apenas el comienzo de la evaluación (...), hasta ahora no hemos tenido sorpresas," comentó Pierluigi Collina, el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, quien además destacó como beneficio la posibilidad de trasladar la responsabilidad de las revisiones a los entrenadores, evitando la presión sobre el árbitro para decidir cuándo recurrir a las cámaras.

La FIFA espera contar con la aprobación del International Football Association Board (IFAB) en los próximos meses para poder empezar a usar el FVS en otros torneos. De obtener el visto bueno, el sistema podría implementarse a nivel mundial en el 2025 y cambiar el arbitraje global.

Cuál es la regla del tenis que la FIFA analiza aplicar para reemplazar el VAR en el fútbol

Duras críticas de Scaloni tras el "debut" del influencer Spreen en Primera con el Deportivo Riestra

El debut del streamer Spreen en la Primera División de Deportivo Riestra trajo controversia y el DT campeón del mundo, Lionel Scaloni, no se guardó nada a la hora de opinar."Hay que ser lo más sincero posible. Imagino que todo el mundo habrá pensado lo que yo pienso. Tengo guardado mi debut en Primera División como uno de los mejores momentos de mi vida...", comenzó el director técnico sobre la aparición por un solo minuto de Spreen en el campo de juego.

Y apuntó: "El Comité de Ética va a trabajar sobre esto y espero por favor que no vuelva a suceder, por el bien del fútbol. Sin faltar el respeto a nadie, no tiene que volver a suceder”. “Los que han hablado dijeron que no tiene que volver a pasar y espero así sea", lanzó en la previa del duelo entre la Selección Argentina y Paraguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.