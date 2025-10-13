Moretti fue a la sede de San Lorenzo y crece la tensión con los hinchas que se juntan a insultarlo

El conflicto institucional en San Lorenzo parece no encontrar un final. Después de que la Justicia haya habilitado formalmente el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia del club, y una semana después, el dirigente volvió a la sede para retomar sus funciones. El tema es que lo hizo rodeado de policías y de custodio, la gente de San Lorenzo se agolpó para tratar de apuntar con el mandatario e insultarlo.

Varios hinchas que pasaban por la zona expresaron su rechazo con insultos mientras Moretti ingresaba para reunirse con los empleados y oficializar su retorno. Moretti había estado alejado tras un escándalo que lo involucró en una cámara oculta donde supuestamente aceptaba coimas para fichar a un juvenil. Además, su mandato estuvo en riesgo luego de múltiples renuncias que llevaron a declarar una acefalía en el club a mediados de septiembre, lo que generó un gobierno de transición y la posibilidad de elecciones anticipadas.

La Cámara Civil respaldó la medida cautelar presentada por Moretti y afirmó que “la supuesta acefalía del club fue irregular”. En ese sentido, ordenó que el proceso se retrotrajera hasta que la Comisión Directiva se reúna de forma legítima y según el Estatuto, informó la institución en sus redes sociales.

Ulises Morales, presidente de la disuelta Mesa Directiva y uno de los firmantes de esa decisión, no ocultó su rechazo hacia Moretti. En diálogo con Radio La Red, Morales dijo: “Fue un diálogo poco feliz, en malos términos. Yo creo que Moretti antes de asumir debería someterse a una pericia psiquiátrica. No está mentalmente preparado”. Asimismo, Morales reveló un mensaje que recibió del dirigente: “Me envió un mensaje burlándose porque vuelve. ¿Les parece que la situación del club está para burlarse? Es patético. Creo que no está bien, es una persona que miente descaradamente”.