Luego de su arribo a Boca, Chiquito Romero sorprendió a Racing con una inesperada decisión

Sergio Romero tomó una inesperada decisión con la que sorprendió a todo Racing luego de su llegada a Boca Juniors. Más allá de que pasó al conjunto "Xeneize" en este mercado de pases, el experimentado arquero no se olvidó de sus raíces e hizo un regalo muy especial al club que lo vio nacer futbolísticamente. Cabe destacar, que no es la primera vez que tiene este tipo de gestos con la "Academia" ya que también lo hizo mientras atajaba en Europa.

Si bien sólo tuvo cuatro presencias de manera oficial en Racing, Romero está más que identificado con los colores. Es que surgió y se formó en el predio Tita Mattiussi y a los pocos meses de su presentación oficial en Primera pasó al AZ Alkmaar de Países Bajos. En aquellos tiempos, más precisamente en la temporada 2007/2008, compró varios elementos para las actividades de la institución. Consumado su paso a Boca en 2022, el portero no dudó y repitió la acción.

El héroe de la Selección Argentina en la definición por penales de la semifinal en el Mundial de Brasil 2014 donó a Racing un piso de goma y en las próximas horas se sumarán más obsequios. Según trascendió, "Chiquito" colaborará con la "Academia" con seis bicicletas fijas, dos racks, cajones de salto y varias pelotas. Cabe destacar, que la dirigencia lo homenajeó poniéndole su nombre y apellido a una de las canchas del mencionado predio por la gentileza que el arquero tuvo con las inferiores.

Esto se dio días después de sus declaraciones contra la dirigencia comandada por Víctor Blanco. En la presentación en Boca Juniors, Romero aseguró que no llegó a ser jugador de la "Academia" porque no hubo ofertas. Es que desde su regreso a nuestro país, el exhombre de la "Albiceleste" entrenó en Avellaneda para prepararse de cara al futuro, pero nunca selló un contrato. "Si Racing me hubiese llamado, hubiera aceptado. El llamado de Racing nunca llegó, no sé a quién habrán llamado", sostuvo.

Chiquito Romero fue a Boca y el presidente de Racing lo cruzó

La llegada de Sergio "Chiquito" Romero a Boca rompió el mercado de pases del fútbol argentino e indirectamente afectó a Racing. En las redes sociales, muchos hinchas de "La Academia" explotaron contra el arquero porque utilizó las instalaciones del club de Avellaneda para recuperarse de su lesión hasta pocas horas antes de ser contratado por "El Xeneize".

Surgido en las divisiones inferiores de Racing, el exjugador de la Selección Argentina manifestó en varias oportunidades que es fanático de "La Acadé". Sin embargo, en su presentación en la conferencia de prensa dijo que "Boca es el más grande" del país y Víctor Blanco salió a cruzarlo duramente en los medios de comunicación. El presidente del club albiceleste fue contundente con su testimonio en las entrevistas en Radio La Red (AM 910) y en Continental (AM 590).