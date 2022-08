Chiquito Romero fue a Boca y el presidente de Racing lo cruzó: "Me choca"

Víctor Blanco, el presidente de Racing, cruzó a "Chiquito" Romero por su pase a Boca tras haber usado las instalaciones de Avellaneda para recuperarse de la lesión.

La llegada de Sergio "Chiquito" Romero a Boca rompió el mercado de pases del fútbol argentino e indirectamente afectó a Racing. En las redes sociales, muchos hinchas de "La Academia" explotaron contra el arquero porque utilizó las instalaciones del club de Avellaneda para recuperarse de su lesión hasta pocas horas antes de ser contratado por "El Xeneize".

Surgido en las divisiones inferiores de Racing, el exjugador de la Selección Argentina manifestó en varias oportunidades que es fanático de "La Acadé". Sin embargo, en su presentación en la conferencia de prensa dijo que "Boca es el más grande" del país y Víctor Blanco salió a cruzarlo duramente en los medios de comunicación. El presidente del club albiceleste fue contundente con su testimonio en las entrevistas en Radio La Red (AM 910) y en Continental (AM 590).

Chiquito Romero fue a Boca y el Presidente de Racing lo liquidó: "Me duele"

Durante las conversaciones con los programas de ambas radios, Víctor Blanco fulminó al portero de 35 años y 1.91 m. y aseguró que la institución "hizo todo para que vuelva". Resignado, aseguró que "se decidió por Boca" y recordó: "Le abrimos las puertas para que se entrenara, le pusimos su nombre a una cancha (del predio Tita Mattiussi). Me duele verlo con la de Boca, Racing es un club muy grande...".

Ante la pregunta de si se le cerraban las puertas de la entidad de Avellaneda, el directivo de 76 años respondió: "No te digo para siempre, pero por lo menos por un tiempo largo, sí". Luego, al dirigente lo consultaron por la molestia de varios seguidores de su equipo por este traspaso en el mercado: "Por supuesto que tengo la misma sensación de enojo de los hinchas, las palabras de Romero fueron desafortunadas... No hacían falta".

Más allá de todo, el nacido en Galicia (España) aclaró que en la actualidad la institución "no necesita a un arquero porque tiene el puesto bien cubierto" con Gabriel Arias, Gastón "El Chila" Gómez y Matías Tagliamonte. Y se sinceró con relación a que él pensó que Chiquito "iba a seguir en Europa". "No sé si Arias o Gómez son mejores, pero están a la misma altura de Romero", opinó.

Acerca del clásico del domingo 14 de agosto a las 20.30 en el estadio del "Cilindro" de Avellaneda, Blanco reconoció: "No me gustaría mucho que salga a la cancha y juegue contra Racing". "Me choca un poco verlo con otra camiseta, pero es un profesional y hay que aceptarlo", amplió.

Chiquito Romero y Víctor Blanco estuvieron juntos hace poco.

Chiquito Romero a Boca: qué dijo sobre Racing

Con respecto a su exclub, el misionero aseguró en la conferencia: "Soy un profesional. Yo soy hincha de Racing, pero el fútbol es un trabajo. Hoy me debo a Boca y haré todo para que a Boca le vaya bien. Yo tengo que defender estos colores. Si me toca jugar, defenderé estos colores". Además, aseveró que "esto es un trabajo y, cuando se presenta este club, es difícil decirle que no". "Boca se presentó y le dije que sí. Si Racing me lo hubiera propuesto le hubiese dicho que si, pero esa propuesta nunca llegó. Ellos sabrán qué puertas ir a golpear", completó el arquero.