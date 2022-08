La picante cargada de un excrack de River contra Boca con la final de Madrid

Un crack con pasado en River Plate lanzó una picante cargada para Boca recordando la final de la Copa Libertadores disputada en Madrid en 2018.

Un importante jugador con pasado en River Plate lanzó una picante cargada contra Boca Juniors con un recuerdo de la final de la Copa Libertadores 2018 disputada en el Estadio Santiago Bernabéu. El futbolista surgió de las inferiores del "Millonario" pero a temprana edad pasó al fútbol europeo y actualmente la rompe en el Sevilla de España.

Se trata de Erik Lamela, quien vistió la "Banda" desde su debut en Primera División en la temporada 2008/2009 hasta 2011. Si bien emigró cuando los dirigidos por J.J. López descendieron a la B Nacional, aquel duelo decisivo en cancha del Real Madrid marcó un antes y un después para quienes están identificados con la institución de Núñez. Por este motivo, "Coco" no olvidó al club que lo vio nacer futbolísticamente y aprovechó la ocasión para cargar a los "Xeneizes".

"El taco no", escribió Lamela en su cuenta de Twitter haciendo alusión al relato de Mariano Closs en el tercer gol del conjunto de Núñez ante Boca. En la publicación compartió tres imágenes tirando un lujo y los hinchas "Millonarios" no tardaron en pedir que vuelva. El post superó los 3.500 likes, los 250 retweets y tuvo más de 100 comentarios de fanáticos de River y simpatizantes del elenco "Azul y Oro" que le recordaron el descenso.

Erik Lamela surgió de la cantera de Núñez y desde su presentación hasta su partida disputó un total de 36 partidos en los que convirtió 6 goles y brindó 4 asistencias. Su buen nivel llamó la atención de la Roma, en donde estuvo dos temporadas y pasó al Tottenham de la Premier League. En el conjunto inglés se vio lo mejor del atacante que en 2021 llegó al Sevilla. Además, con la Selección Argentina disputó la Copa América en 2015 y 2016 (Centenario), Lionel Scaloni lo convocó en dos ocasiones y jugó dos encuentros para la "Scaloneta".

El premio que recibió Erik Lamela a principios del 2022

En enero del 2022, Lamela obtuvo el Premio Puskás por el mejor gol del 2021 en la ceremonia The Best, organizada por la FIFA en Zurich, Suiza. El reconocimiento que recibió fue a raíz de un golazo de rabona que marcó cuando era futbolista del Tottenham en un partido contra el Arsenal por la Premier League. El ex volante de River se convirtió en el primer futbolista argentino en obtener este premio que se entrega desde la temporada 2008/2009.

Si bien lo tapaban dos futbolistas rivales, "Coco" definió de esa manera, tal como lo hizo en su momento durante su etapa en las inferiores del "Millonario". “En ese momento no pensé demasiado, no me di cuenta qué tan especial había sido el gol. Simplemente convertí el gol y comencé a correr con mis compañeros”, declaró Lamela al agradecer el premio, de forma virtual a través de una videoconferencia.