Erik Lamela ganó el Premio Puskás al mejor gol del 2021

Es el primer argentino en obtener este premio que se entrega desde 2016.

El argentino Erik Lamela ganó el Premio Puskás al mejor gol de 2021, en la ceremonia The Best de la FIFA que se está llevando a cabo en su sede de Zurich, Suiza. El actual jugador del Sevilla fue premiado por un golazo de rabona que marcó cuando era futbolista del Tottenham en un partido contra el Arsenal por la Premier League, durante marzo del año pasado. El ex volante de River se convirtió en el primer futbolista argentino en obtener este premio que se entrega desde la temporada 2008/2009.

“En ese momento no pensé demasiado, no me di cuenta qué tan especial había sido el gol. Simplemente convertí el gol y comencé a correr con mis compañeros”, declaró Lamela al agradecer el premio, de forma virtual a través de una videoconferencia.

El gol que le valió el premio internacional a Erik ya había sido declarado como el mejor tanto del año en la Premier League. El delantero de 29 apareció en el área tras un centro del lateral español Javier Reguilón que recepcionó Lucas Moura, antes de tocar la pelota para la repentización del "Coco", quien definió de gran forma por más que estaba tapado por dos futbolistas.

Erik ya había convertido un gol de rabona en las inferiores de River Plate que fue muy replicado en las redes sociales luego de la obtención del premio otorgado por la FIFA.

Los otros dos finalistas con los que competía Lamela eran el checo Patrik Schick, que convirtió para su selección un gol desde mitad de cancha en la última Eurocopa contra Escocia, y el iraní Mehdi Taremi, por un golazo de chilena con el Porto contra el Chelsea, por los octavos de final de la Champions League. En 2020 el premio lo había ganado el surcoreano Son Heung-min, también del Tottenham, ganador del premio en 2020.

El tanto del argentino fue seleccionado por un jurado internacional integrado por un panel de FIFA Legends y por los aficionados de todo el mundo registrados en el sitio de la FIFA.