Independiente acelera por el nuevo DT: un gran candidato, un tapado y dos que se caen

Independiente busca al sucesor de Vaccari como DT y hay novedades.

Independiente acelera las negociaciones para contratar a un nuevo entrenador del plantel profesional, en reemplazo de Julio Vaccari. La dirigencia del club de Avellaneda, encabezada por Néstor Grindetti, tiene a varios técnicos sobre la mesa, aunque con el transcurrir de las horas algunos toman más fuerza y otros se van cayendo de a poco.

De acuerdo con el medio partidario Muy Independiente, el principal apuntado por la Comisión Directiva del "Rojo" se llama Gustavo Quinteros. El DT que fue campeón de la Liga Profesional del fútbol argentino con Vélez Sarsfield en el 2024 siempre gustó en el "Rey de Copas", aunque en el pasado reciente no se pudo llegar a un acuerdo por diferentes circunstancias.

Por el momento, detrás de Quinteros en esta "carrera" para ser el flamante estratega de Independiente son nada menos que Jorge Almirón y Ricardo Gareca. Los dos tienen un pasado en común en esta institución con el buzo de DT, aunque el apellido del "Tigre" sorprendió en las últimas horas porque no estaba demasiado en el radar. Es más: sus últimas dos experiencias en un banco de suplentes fueron negativas, tanto en Vélez como en la Selección de Chile.

Quinteros toma fuerza en Independiente y habrá negociaciones.

Por último, los que tienen menos probabilidades de asumir hoy son Luis Zubeldía y la dupla de Favio Orsi - Sergio Gómez. Lo que ocurre es que el extécnico de Racing tiene como prioridad dirigir en el exterior, ya sea a un club o a alguna Selección, dado que varios combinados nacionales averiguaron condiciones por el argentino de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2026. En tanto, quienes se consagraron campeones con Platense en este mismo 2025 en el fútbol argentino no convencieron demasiado a los hinchas por su estilo defensivo, al menos al guiarse por las opiniones en las redes sociales.

Independiente quiere que el nuevo DT debute contra San Lorenzo

Los principales dirigentes del "Diablo", con Grindetti a la cabeza, se reunieron durante la mañana de este lunes 15 de septiembre del 2025 para consensuar quién será el flamante estratega del primer equipo. En el encuentro en el predio Santo Domingo de Villa Domínico también dijeron presente otros directivos de la cúpula como Carlos Montaña, Daniel Seoane y Claudio Espósito.

Allí acordaron que Carlos Matheu, técnico de la Reserva, esté al mando de los entrenamientos de la Primera hasta que se designe al sustituto de Vaccari. Aunque al principio se especuló con que el elegido se estrenaría directamente en el clásico ante Racing como visitante del próximo fin de semana, el plan ideal es que el bautismo sea antes: contra San Lorenzo de local, el domingo 21 de septiembre desde las 14.30.