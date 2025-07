El fulminante mensaje de Ricardo Gareca para el fútbol argentino: "Revisión"

La fuerte advertencia de Ricardo Gareca al fútbol argentino: "Crisis".

Ricardo Gareca lanzó una fuerte advertencia al fútbol argentino, pocas semanas después de su salida de la Selección de Chile. El entrenador de 67 años, quien fue despedido de 'La Roja' tras quedar último en la clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas y, a falta de dos fechas, eliminado del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, analizó el complicado presente de los equipos en el ámbito local, aunque también destacó las características positivas del "futbolista argentino": "Es un momento difícil", opinó.

En una extensa entrevista con Página12, el ex delantero surgido en Boca Juniors y con exitosos pasos por Independiente, Vélez Sarsfield y América de Cali resaltó la competitividad en Argentina, a pesar de las "crisis en cualquier época": "Siempre ha sido un fútbol competitivo, por sus jugadores, por la característica, por los equipos. Pese a las dificultades que tiene, este es un momento difícil también, porque hace tiempo que no hay equipos que peleen torneos internacionales, o que ganen torneos internacionales. Eso habla y tiene que ser un llamado de atención, como para ver cómo se organiza uno, y los equipos tengan la posibilidad de siempre estar competitivos y que puedan hacer lo que siempre hizo el fútbol argentino, conseguir logros importantes", sentenció.

El DT también advirtió a "toda aquella gente que está encargada", de la que consideró que "necesita abrir los ojos para que esto mejore". Su última experiencia al frente de un equipo en Argentina fue en 2023 con el 'Fortín', en lo que fue su segunda etapa en el cuadro de Liniers tras su gran paso entre 2009 y 2013: allí, consiguió cuatro títulos de Primera División y fue semifinalista de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en 2011. Consultado acerca de si le gustaría regresar a dirigir en el país, Gareca no dudó: "Me gustaría volver al país, sí. Estuve muchos años afuera, bueno, tuve un lapso en Vélez, muy breve. La idea es que salga algo lindo y tratar de establecer una continuidad en el fútbol argentino", declaró.

Tras su segundo ciclo en Vélez en 2023, Gareca expresó su deseo de regresar al fútbol argentino: "La idea es que salga algo lindo".

El análisis de Gareca de su paso por Chile y las diferencias entre Argentina, Brasil y Europa: "Hay que revisar bien"

El 'Tigre' se refirió a su paso por el combinado trasandino, el cual terminó hace apenas unas semanas: "Arranqué bastante bien, pero después en la Copa América había grandes expectativas por lo previo. No me pude afianzar. Mejor dicho, no pudimos. Todo lo bueno que se había alcanzado previamente en la Selección, no pudimos trasladarlo en la Copa América", sostuvo, a la vez que se lamentó por los resultados que no se dieron en las Eliminatorias ya que, para él, Chile "es un país hermoso" y lo "trataron muy bien".

Además, habló sobre las diferencias entre el fútbol argentino (cuya gestión destacó a nivel Selección) y sudamericano respecto del europeo: "Es innegable que al irse cada vez más jóvenes los jugadores, y no tener la posibilidad de afianzarse en sus respectivos equipos acá en Sudamérica, cosa que los equipos se hagan fuertes y que puedan contar con sus figuras en los eventos internacionales, lógicamente que los equipos europeos o el fútbol europeo se fortalece cada vez más. Y el fútbol sudamericano se debilita", opinó. "A las instituciones les cuesta más contar con sus jugadores, mantener a sus jugadores, mantener a sus figuras. Y bueno, eso implica que los equipos empiecen a perder la fortaleza que tienen que tener para distintas competencias. Sobre todo en la Copa Libertadores, un Mundial o este Mundial de Clubes".

Los títulos de Ricardo Gareca como entrenador