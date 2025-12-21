Final en Racing en 2026: se va ya un campeón de la Copa Sudamericana y Recopa

Racing le dice adiós en 2026 a un campeón de la Sudamericana y la Recopa.

Racing tendrá un mercado de pases agitado de cara al 2026, luego de una temporada con 55 partidos oficiales disputados y mucho desgaste. En este contexto, el entrenador Gustavo Costas y la dirigencia liderada por Diego Milito ya trabajan para conformar el mejor plantel profesional posible, con una salida de peso inminente para la próxima temporada.

El protagonista en esta oportunidad es nada menos que Luciano Vietto, el mediapunta de 32 años que no tuvo continuidad por la seguidilla de lesiones desde que volvió de Arabia Saudita en octubre del 2024. De hecho, a lo largo del 2025 se perdió 16 encuentros por lesión, es decir el 29% de los mismos. El cordobés que pasó por Atlético de Madrid fue el tercer futbolista de la "Academia" que más cotejos estuvo ausente por sus problemas musculares, luego de Matías Zaracho (24 duelos) y Bruno Zuculini (19).

Vietto se va de Racing en el 2026

La directiva ni siquiera le ofreció renovar el contrato por un salario más bajo al ex Villarreal y Valencia, por lo que todo indica que "Lucho" se marchará en libertad de acción. Si bien ya recibió sondeos de algunos clubes del fútbol argentino y siempre se lo mencionó para River Plate, de acuerdo con la información del periodista César Merlo lo más probable es que regrese al exterior.

El talentoso mediapunta tuvo un buen arranque del 2025, con presencias como titular y goles: uno de tiro libre a Barracas Central en la primera fecha del Apertura, uno de penal a Botafogo de Brasil en la final de ida de la Recopa en el "Cilindro" y otro a Boca Juniors en el clásico como local. Sin embargo, las recurrentes lesiones le fueron quitando rodaje y terminó apenas ingresando unos minutos para patear el penal en la definición del Clausura ante Estudiantes de La Plata. Por esa falta de minutos, perdió terreno en la consideración de Costas contra sus competidores más directos: Santiago Solari, Duván Vergara y Tomás Conechny.

Vietto se despide de Racing tras un segundo ciclo plagado de lesiones.

Los números de Vietto en Racing, en su segundo ciclo

39 partidos oficiales.

8 goles.

4 asistencias.

2 títulos conseguidos.

Otros jugadores que se irán de Racing en el 2026

Además de Vietto, por diferentes motivos se alejarían de la institución de Avellaneda sus colegas Gabriel Arias, Facundo Mura, Santiago Quirós, Ignacio Rodríguez, Richard Sánchez, Matías Zaracho, Martín Barrios, Ramiro Degregorio y Adrián Balboa. Por último, escucharán ofertas por Nazareno Colombo, Marco Di Césare, Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Ignacio Nardoni y Solari.