El impensado elogio de Chiquito Romero a Van Gaal luego del ataque a Messi: "Me ayudó"

Sergio "Chiquito" Romero, arquero de Boca Juniors, habló sobre Louis Van Gaal días después de que el DT ataque a tanto a Lionel Messi como a la Selección y lo llenó de elogios.

Sergio Romero es un arquero del fútbol argentino con pasado en la Selección y en varios clubes de Europa que se desempeña en Boca Juniors. Días después de los polémicos dichos de Louis Van Gaal sobre Lionel Messi, "Chiquito" opinó acerca del DT neerlandés que lo dirigió en el Manchester United. Sin embargo, no cruzó a experimentado entrenador, sino que se deshizo en elogios para con él por lo que lo ayudó a lo largo de su carrera.

Es que el extrenador de Países Bajos demostró públicamente que la eliminación en cuartos de final de Qatar contra la "Albiceleste" es una herida que no puede curar. "Cuando observas cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado. Me refiero a todo lo que digo. ¿Si Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”, alegó el técnico de 72 años, lo que le valió los picantes comentarios de otras figuras del fútbol. Claro que, para el portero "Xeneize" fue muy importante y lo reconoció por su trabajo entre tantas críticas.

"Tuve la posibilidad de conocer las dos caras de Van Gaal, porque no sólo es un entrenador. Tuve la suerte de conocer al hombre y es una gran persona. En el AZ Alkmaar nos proponía hacer cosas que no aparecían en los planes de un futbolista como compartir el día con chicos con capacidades diferentes. Me ayudó mucho cuando llegué porque no hablaba ni inglés ni holandés. Él hablaba con el resto del plantel, después me separaba a mí y me decía lo mismo en español", recordó Romero en diálogo con La Nación.

Por otro lado, "Chiquito" reveló un diálogo interno que tuvo con el estratega en un momento de su carrera y cómo está la relación hoy en día: "Fue un maestro desde el primer día. Me dio la mano y me dijo: 'para mí no sos más un arquero,sos mi jugador n°11'. Hoy está pasando por una situación particular por su salud y me tomo el tiempo de escribirle para hacerle llegar mis inquietudes y saludos".

