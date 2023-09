Oliver Kahn defendió a la Selección Argentina y Messi por las críticas de Van Gaal: "Peleando"

Oliver Kahn se metió en la polémica tras el ataque de Louis Van Gaal a la Selección Argentina y defendió de manera tajante a Lionel Messi.

La Selección Argentina está enfocada en las Eliminatorias 2026, sin embargo las controversias del Mundial de Qatar 2022 siguen latentes. Oliver Kahn, exarquero y leyenda de Alemania, dejó bien en claro su opinión del ataque que había realizado Louis Van Gaal hacia el equipo argentino y Lionel Messi.

Hace dos semanas, el extrenador de Países Bajos había demostrado públicamente que, haber quedado eliminado en cuartos de final de Qatar, es una herida que no puede curar. "Cuando observas cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado. Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”, había declarado el DT de 72 y Kahn tomó sus palabras para defender a la Selección Argentina.

La dura crítica de Oliver Kahn a Van Gaal por criticar a Messi

Kahn, que defendió la camiseta alemana durante cuatro Mundiales, se encuentra en Arabia Saudita brindando charlas de fútbol. En una de ellas, el exportero que defendió durante 14 temporadas el arco del Bayern Munich fue consultado sobre los insólitos dichos de Van Gaal. "Conozco a Van Gaal y a veces habla mucho. Quizá tuvo algunos problemas con Messi", comenzó diciendo.

Kahn liquidó a Van Gaal por su ataque a Messi y la Selección.

Luego, lejos de esquivar la polémica, el subcampeón mundial en Corea-Japón 2002, destacó el trabajo que realizaron los jugadores de Lionel Scaloni: "Vi los partidos de Argentina en el Mundial y para mí fue increíble ver a un equipo peleando y dándolo todo para que Messi fuera campeón del mundo".

La respuesta de Van Dijk luego del ataque de Van Gaal a Messi

Las palabras de Van Gaal causaron tanto revuelo en Países Bajos que Van Dijk, quien llevó la cinta de capitán en el recordado enfrentamiento ante Argentina en Qatar, fue consultado sobre los dichos y dejó en claro su postura. "Lo escuché esta mañana. Y eso es todo. Es su opinión, por supuesto. Todo el mundo puede tener una opinión. Yo no la comparto”, respondió el defensor en diálogo con el Servicio de Radiodifusión local (NOS), en la concentración del seleccionado en la ciudad de Utrecht.

El experimentado jugador de 32 años, quien enfrentó varias veces a Messi y con el que tiene buena relación, fue más allá. El cronista de la cadena NOS volvió a insistir con el tema, preguntó si toda la selección neerlandesa no respaldaba a Van Gaal, y Van Dijk contestó con un determinante "no". Luego, el futbolista de Liverpool prefirió sacarle importancia al tema y resaltó que están enfocados en la doble fecha FIFA que se aproxima.

Pero no fue el único jugador del combinado de la "Naranja Mecánica" el que se refirió a las insólitas frases que disparó el exentrenador de Barcelona y Manchester United. Mark Flekken, arquero que no estuvo en Qatar pero que está convocado en la actualidad, reconoció que internamente discutieron "un poco" sobre las declaraciones y expresó: "Es la opinión del ex seleccionador nacional, él puede expresar esa opinión. Yo personalmente no tuve esa opinión durante el Mundial”.

Si bien aquel encuentro en el estadio Lusail terminó con calentura y varios cruces que siguieron en el túnel y en zona de vestuarios, los jugadores neerlandeses reconocieron que Argentina ganó el Mundial en buena ley no fue beneficiado por el arbitraje ni por polémicas decisiones de la FIFA.