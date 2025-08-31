Boca vs. Aldosivi por el Torneo Clausura: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

Boca vs Aldosivi por el Torneo Clausura: cuando juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors buscará mantener su racha ganadora cuando visite a Aldosivi este domingo en Mar del Plata, con el objetivo de conseguir su tercera victoria consecutiva que consolidaría su posición en el Torneo Clausura 2025. El equipo de Miguel Ángel Russo llega entonado tras vencer 2-0 a Banfield con goles de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, mientras que el Tiburón marplatense atraviesa un momento delicado con apenas tres puntos en seis fechas y complicado en la lucha por el descenso.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Aldosivi, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Aldosivi?

El partido entre Boca Juniors y Aldosivi por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo 31 de agosto de 2025, a partir de las 14:30 horas (hora argentina) en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por ESPN Premium y el árbitro principal del partido será Sebastián Zunino. En tanto, el streaming online irá por las cuentas de Disney+, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO.

El Xeneize llega a este compromiso tras conseguir dos victorias consecutivas que lo posicionaron en zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores. El equipo dirigido por Russo viene de superar 2-0 a Banfield en La Bombonera, resultado que le permitió sumar seis puntos de los últimos seis en disputa y recuperar confianza tras un inicio irregular en el torneo.

La dupla uruguaya conformada por Cavani y Merentiel fue la figura destacada del último encuentro, con ambos delanteros encontrando el gol y demostrando la efectividad de la sociedad ofensiva que viene apostando el cuerpo técnico. Esta química entre los atacantes será fundamental para mantener el buen momento goleador que atraviesa el conjunto de la Ribera.

Sin embargo, Russo deberá realizar un cambio obligado en su formación debido a la lesión de Marco Pellegrino, quien sufrió una lesión de grado II en el obturador externo izquierdo que lo mantendrá alejado de las canchas por al menos dos semanas más. El defensor central será reemplazado por Ayrton Costa, quien regresará a la titularidad tras estar sin acción desde el Mundial de Clubes producto de una lesión muscular.

Por su parte, Aldosivi atraviesa un momento sumamente delicado en el Torneo Clausura, habiendo sumado apenas tres puntos en las primeras seis fechas del campeonato, producto de tres empates y tres derrotas. El Tiburón marplatense viene de caer 1-0 ante Estudiantes en La Plata, resultado que complicó aún más su situación en la tabla de posiciones.

La situación del conjunto dirigido por Mariano Charlier es crítica en la lucha por evitar el descenso. Si la temporada terminara en este momento, Aldosivi y Talleres, ambos con 18 unidades en la tabla anual, deberían jugar un desempate para determinar cuál de los dos pierde la categoría, mientras que San Martín de San Juan ya descendería directamente por ocupar la última posición.

Formaciones probables de Aldosivi y Boca

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Tiago Serrago, Roberto Bochi, Federico Gino; Matías García, Martín García; y Tobías Cervera.

Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Tiago Serrago, Roberto Bochi, Federico Gino; Matías García, Martín García; y Tobías Cervera. Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Russo realizará apenas un cambio respecto a la victoria ante Banfield. La única modificación obligada se debe a la lesión de Marco Pellegrino, cuyo lugar en la zaga central será ocupado por Ayrton Costa. El lateral reconvertido en defensor central tendrá la oportunidad de demostrar nuevamente el nivel que lo llevó a la titularidad en el club tras su recuperación de la lesión muscular que lo alejó desde el Mundial de Clubes.

El resto de la formación del Xeneize se mantendrá sin variantes, con Rodrigo Battaglia ya recuperado completamente de las molestias que lo hicieron trabajar diferenciado en varias prácticas. El mediocampista seguirá compartiendo el eje del mediocampo junto a Leandro Paredes, dupla que ha mostrado buen entendimiento en los últimos encuentros. En el frente de ataque, la confianza del cuerpo técnico en la sociedad Cavani-Merentiel se mantiene intacta tras los goles conseguidos en la fecha anterior.

Por el lado de Aldosivi, el entrenador Mariano Charlier implementaría una sola modificación respecto al equipo que cayó ante Estudiantes en La Plata. Martín García ingresaría en lugar de Justo Gianni, quien salió con molestias en el partido anterior y no logró recuperarse a tiempo para este compromiso. El técnico del Tiburón mantiene su confianza en Tobías Cervera como referencia de ataque, a pesar de la sequía goleadora que atraviesa el delantero.

Charlier también cuenta con la baja de Gonzalo Mottes en el arco, por lo que Santiago Laquidain continuará bajo los tres palos marplatenses. El estratega del conjunto portuario ha puesto especial énfasis en el trabajo de pelota parada y en la preparación táctica para contrarrestar la dupla uruguaya de Boca y limitar el juego de Leandro Paredes en el mediocampo, consciente de que enfrentan a un equipo que no perdona distracciones.

Aldosivi vs Boca: ficha técnica