Así se define el descenso en el fútbol argentino entre Godoy Cruz, San Martín San Juan y Aldosivi

Así se define el descenso en el fútbol argentino en 2025: la lucha entre Aldosivi, San Martín SJ y Godoy Cruz.

Arde la definición del descenso en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, de cara a la última fecha. Matemáticamente, son solamente tres equipos los que pueden bajar a la Primera Nacional de cara al 2026: Godoy Cruz de Mendoza, San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata. El resto ya están salvados, incluidos dos históricos de la elite como Newell´s y Gimnasia de La Plata.

Por lo tanto, vale la pena detallar todas las combinaciones posibles en la última jornada, en la que encima chocarán entre sí los marplatenses y los sanjuaninos en "La Feliz". Por su parte, los mendocinos recibirán a Deportivo Riestra en simultáneo, aunque la AFA todavía no confirmó los días ni los horarios de la fecha decisiva.

Dos de los tres equipos mencionados descenderán, por lo que sólo uno continuará en la Primera el año próximo. Bajará el último del promedio y el último de la tabla general anual, mientras que si ese club se repite se irá entonces el anteúltimo del 2025.

Cómo se define el descenso en el fútbol argentino entre Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Aldosivi

Godoy Cruz

El "Tomba" es el más complicado porque necesita ganarle a Riestra de local sí o sí. Si empata o pierde, desciende. Para colmo, si gana no se salvará directamente, ya que a lo máximo a lo que puede aspirar es a un desempate. Aún ganando, descenderá si Aldosivi derrota a San Martín de San Juan. Si Aldosivi y el "Santo" empatan, irá a un desempate con el "Tiburón". Si los sanjuaninos vencen a los marplatenses, habrá un partido extra entre ambos conjuntos cuyanos.

San Martín de San Juan

Si le gana a Aldosivi y Godoy Cruz no gana, se salva directamente.

Si le gana a Aldosivi pero también vence Godoy Cruz, habrá desempate entre ambos.

Si empata o pierde con Aldosivi, bajará a la B sin importar cómo salga el "Tomba".

Aldosivi

Si derrota al "Verdinegro", zafa directamente.

Si empata, se asegura como mínimo el desempate, que disputará sólo si también vence Godoy Cruz.

En el caso de la igualdad, si el "Tomba" no gana también zafará del descenso.

Si pierde, baja de categoría sin importar cómo termine el "Bodeguero".

Todas las combinaciones posibles para el descenso

Todas las combinaciones posibles para el descenso (Matías Mowset y Ataque Futbolero).

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 y la tabla anual

El promedio del descenso en 2025

Así se juega la última fecha del Clausura 2025

¿Qué dice el reglamento de la AFA para los descensos?

b) A la finalización de cada Temporada:

b.1. i) descenderá un (1) equipo con el último promedio de la Temporada, para lo cual a la finalización de cada Temporada habrán de computarse los promedios correspondientes a las últimas tres Temporadas y, ii) descenderá un (1) equipo que será el de menos puntos en la tabla general anual durante la temporada. b.2. el primer equipo descendido será el que obtuviera el último promedio de la Temporada, para lo cual a la finalización de cada Temporada habrán de computarse los promedios correspondientes a las últimas tres Temporadas. b.3. El segundo equipo descendido, excluido el equipo descendido según el Punto b.2. precedente, será el que obtuviera menos puntos en la tabla general anual durante la Temporada.

No obstante ello: i) si el equipo con menos puntos en la tabla general anual durante la temporada también fuese el equipo con el último promedio de la Temporada, excluido éste, descenderá entonces el siguiente equipo que obtuviera menos puntos en la tabla general anual durante la Temporada.