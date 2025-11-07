Por un lugar en la Liga Profesional: ¿Cómo quedó el reducido de la Primera Nacional?

Falta poco para conocer quién acompañará a Gimnasia de Mendoza en primera

Así como el Torneo Clausura de la Liga Profesional se encuentra en etapas de definiciones, la Primera Nacional está muy cerca de presentar al nuevo ascendido. El que acompañará a Gimnasia de Mendoza en la próxima temporada. Son cuatro los clubes que sueñan con dejar atrás un campeonato que fue calificado como uno de los más duros que existen en el fútbol argentino por la gran cantidad de equipos que participan.

A diferencia de lo que sucedía en años anteriores donde el primero y el segundo ascendían de manera directa, mientras que el tercero y el cuarto pasaban a formar parte de una promoción contra dos clubes de primera, la nueva edición de la Primera Nacional expone un formato novedoso. El campeonato está dividido en dos zonas, los mejores se cruzan en una final y el ganador sube a la Liga Profesional. En tanto que el perdedor cuenta con una segunda chance al clasificar al reducido.

Deportivo Madryn busca llevar el fútbol profesional a la Patagonia

Esta nueva forma de competición expone que Chaco For Ever, Patronato, Agropecuario, Deportivo Maipú, Temperley, San Martín de Tucumán, San Miguel, Tristán Suárez, Atlanta, Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia de Jujuy quedaron en el camino al no poder superar a sus adversarios. Los mencionados dejaron liberados a sus planteles para que salgan de vacaciones, mientras los dirigentes y cuerpo técnico comienzan a planificar la temporada del 2026.

La semifinal del reducido

La semifinal del reducido cuenta con un reglamento bastante particular y que provoca varios enojos entre los hinchas al momento de definir un clasificado a la gran final en caso de que haya empate en el marcador. El club que culminó mejor posicionado en la tabla general va a ser elegido como el vencedor. Es por ello que se aconseja aprovechar los dos partidos, tanto la ida como la vuelta, en caso de que el otro lado este un adversario que tuvo un buen andar durante el campeonato.

Estudiantes (BA) vs. Estudiantes (RC) | 8 de noviembre | 19.40

Deportivo Madryn vs. Deportivo Morón | 8 de noviembre | 21.10

Por otro lado, la AFA confirmó que los dos partidos que definirán cada una de las series se van a disputar en la tarde del próximo sábado 15 de noviembre. En tanto que la final no dispone de una fecha establecida, pero es muy probable que se lleve a cabo entre el 22 y 23 del mismo mes en un escenario neutral.

Los descendidos de la Primera Nacional

Lo particular de los descensos de la Primera Nacional es que Alvarado de Mar del Plata perdió la categoría y a partir del 2026 pasará a sumar minutos en el Torneo Federal A. Mientras que Arsenal de Sarandí, Talleres de Remedios de Escalada y CADU formarán parte del campeonato de la Primera B Metropolitana. Los cuatro pueden rearmarse con el objetivo de recuperar nuevamente el lugar que perdieron tras un mal desempeño.