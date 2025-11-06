La insólita regla del Clausura que dejaría a San Martín San Juan fuera de los octavos de final

El Santo lucho por no descender a la Primera Nacional

El reglamento del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino dispone de una norma que provocará varios comentarios negativos en las redes sociales por parte de los hinchas en caso de que San Martín de San Juan logre clasificarse a los octavos de final. Su rendimiento expone que está en una posición interesante, con claras chances de ilusionarse con dar una vuelta olímpica.

La tabla de posiciones de la Zona B expone que el conjunto sanjuanino se encuentra ubicado en el séptimo escalón con 18 puntos después de cuatro victorias, seis empates y cuatro derrotas. Un andar que lo ubica dentro de los 16 clasificados a la siguiente ronda donde habrá partidos de eliminación directa. Sin embargo, esta chance de llegar lejos y sumar la primera estrella en la historia del club podría quedar postergada.

San Martín de San Juan no podría disputar los octavos de final del Clausura

Es que San Martín de San Juan también está luchando para alejarse de la zona de descenso en la tabla anual y en la de los promedios. De momento, la pérdida de la categoría se estaría consumando porque Aldosivi es quien ocupa el último lugar en ambos lados y debe liberar un cupo. Por lo tanto, el reglamento señala que un equipo que perdió la categoría no puede clasificarse a los octavos de final y tendrá que dejarle su cupo de clasificación a Sarmiento, Gimnasia, Atlético Tucumán, Instituto e Independiente, que se encuentran fuera de la zona de campeonato.

Y eso no es todo, ya que el conjunto de Mar del Plata y el de la provincia de San Juan se van a cruzar en la última fecha del Clausura. El empate es un resultado que no le conviene a ninguno de los dos, debido a que pueden descender juntos a la Primera Nacional. Es por ello que se esperan 90 minutos de gran intensidad, porque la obtención de los tres puntos puede marcar la diferencia, además de asegurar un año más en la Liga Profesional.

¿Newell's puede descender?

En caso de que Aldosivi y San Martín de San Juan escalen posiciones en la tabla anual, van a ser otros los equipos que comenzarán a complicarse con la posibilidad de descender a la segunda categoría del fútbol argentino. Uno de ellos es Newell's que se encuentra sumergido en una enorme crisis futbolística, que ya se consumió al "Ogro" Fabbiani y que el ciclo de Cristian Bernadi no comenzó de la mejor manera.

Al haber seis puntos en juego, La Lepra (30) dispone de un margen de error escaso y da como resultado de que tenga serias chances de descender. Esto podría suceder siempre y cuando no sume unidades, mientras que los clubes de Mar del Plata (27) y San Juan (27) recolecten cuatro unidades en las próximas dos fechas. Un desenlace que no es para nada sorpresivo para un plantel que no logra levantar cabeza desde hace varias temporadas.

Así quedarían hoy los cruces de octavos de final

A falta de dos fechas, los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura podrían darse de la siguiente manera:

Partido 1: Boca (1º A) vs. Talleres (8º B).

Partido 2: Rosario Central (1º B) Tigre (8º A).

Partido 3: Unión (2º A) vs. San Martín de San Juan (7º B).

Partido 4: Riestra (2º B) vs. Belgrano (7º A).

Partido 5: Central Córdoba (3º A) vs. River (6º B).

Partido 6: Lanús (3º B) vs. Banfield (6º A).

Partido 7: Barracas (4º A) vs. San Lorenzo (5º B).

Partido 8: Vélez (4º B) vs. Estudiantes (5º A).