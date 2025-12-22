Los deportistas de Argentina más buscados en Google en el 2025

Los deportistas argentinos más buscados en Google en el 2025.

La mayor parte del interés por el deporte en la Argentina estuvo demostrado en las búsquedas en Google a lo largo del 2025. Con Franco Colapinto y la Fórmula 1 en el centro de la escena, la Selección nacional de fútbol también dijo presente en diferentes competencias en el año que ya está por terminarse.

Los deportistas argentinos más buscados en Google durante el 2025

Franco Colapinto

El piloto de 22 años comenzó la temporada como reserva de Alpine en la Fórmula 1, aunque hacia la mitad de la misma desplazó al australiano Jack Doohan y ocupó la segunda butaca de la escudería francesa, por detrás del galo Pierre Gasly. De cara a la siguiente campaña, el equipo ya lo confirmó como el segundo corredor. Si bien el monoplaza rosa no funcionó en líneas generales, el ex Williams se las arregló para quedar a una posición de los puntos cuando culminó 11° en el Gran Premio de Países Bajos, en el autódromo de Zandvoort.

El Mundial de Clubes

La participación de los gigantes Boca Juniors y River Plate en el certamen de mitad de año, en Estados Unidos, marcó un quiebre en cuanto al fútbol. No obstante, ninguno estuvo a la altura de las circunstancias: tanto el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo como el de Marcelo Gallardo quedaron eliminados en la fase de grupos.

La Selección Argentina en el Mundial Sub 20

El conjunto de Diego Placente escaló hasta la final de la Copa del Mundo juvenil en Chile, donde cayó por 2-0 ante Marruecos. El alto nivel de juego demostrado y el brillo de algunas joyas albicelestes como Maher Carrizo y Alejo Sarco dejaron grandes sensaciones entre los compatriotas más futboleros.

La Selección Argentina fue subcampeona en el Mundial Sub 20.

Alejandra "Locomotora" Oliveras

La exmulticampeona del mundo sacudió al boxeo argentino con su muerte el 28 de julio, a los 47 años, en el Hospital José María Cullen de la Ciudad de Santa Fe. Su inesperado fallecimiento ocurrió como consecuencia de un accidente cerebrovascular isquémico sufrido dos semanas antes, el 14 del mismo mes. Figura carismática no solamente del deporte sino también de la vida y de las redes sociales, su deceso fue una de las noticias más tristes de los últimos tiempos.

Las Eliminatorias para el Mundial 2026

El final del camino hacia la próxima Copa del Mundo de fútbol de Selecciones también tuvo su atractivo, al margen de la cómoda clasificación del equipo de Lionel Scaloni. La "Albiceleste" irá por la defensa del título en el certamen a desarrollarse a mediados del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá. Allí, integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania.