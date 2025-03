Ralf Schumacher le puso fin al debate de Alpine entre Franco Colapinto y Jack Doohan

Colapinto corrió nueve carreras en la F1 2024 y Doohan solo una.

Cada vez falta menos para el regreso de la Fórmula 1, que el próximo viernes comenzará con las primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia, donde uno de los focos estará puesto en el futuro del piloto local, Jack Doohan. Las dudas en torno a su continuidad es uno de los temas más discutidos en el paddock, sobre todo por el ultimátum de Alpine y la presencia de Franco Colapinto detrás de escena.

El piloto argentino llegó a inicios de enero como el tercer piloto de reserva de la escudería francesa, que también cuenta con el estonio Paul Aron y el japonés Ryo Hirakawa, y es el principal favorito para reemplazar al australiano en el transcurso de la temporada. Esto se debe a que Doohan tendría contrato solamente por las primeras cinco fechas, en parte debido al pobre rendimiento que tuvo en su debut en el GP de Abu Dhabi 2024.

Justamente sobre esto habló Ralf Schumacher, el hermano del siete veces campeón del mundo que corrió en la máxima categoría entre 1997 y 2007 en equipos como Jordan, Williams y Toyota. Convertido en analista, el expiloto de F1 se refirió a la presión que tiene el oceánico en el podcast Backstage Boxengasse, donde vaticinó lo que podría ser la actuación de Doohan frente a su gente en el Circuito de Albert Park.

“Si el chico no rinde, probablemente tampoco fue muy fuerte en la prueba, por lo que he escuchado, pasará bastante rápido. No tiene mucho futuro ahora. Se va a Melbourne y va a pisar el acelerador a fondo”, afirmó el alemán. Es evidente que Doohan buscará causar una buena impresión en estas primeras fechas para ganarse la renovación de su contrato, aunque Schumacher considera que parece estar lejos de mostrar un rendimiento maravilloso.

“En las dos o tres primeras carreras, por supuesto, podría convertirse en una superestrella. Pero no parece que vaya a ser así en este momento”, agregó. Cabe mencionar que, a pesar de que Alpine correrá con Doohan como titular junto a Pierre Gasly, Colapinto también viajará con el equipo en las primeras fechas del campeonato para las tareas de simulador y para estar listo en cualquier momento si se hace necesario un cambio de piloto por alguna eventualidad.

F1: ¿en qué horarios se correrá el GP de Australia?

Debido a la diferencia horaria con Melbourne, en Argentina veremos el comienzo de la Fórmula 1 a partir de la noche del jueves, cuando se lleven a cabo las primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia. A continuación, presentamos los horarios en los que será posible mirar la primera fecha en nuestro país a través de las pantallas de Fox Sports, Disney+ y F1TV Pro.

El Circuito de Albert Park tiene 16 curvas.