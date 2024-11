El sorpresivo mensaje desde la familia Schumacher para Colapinto en la Fórmula 1: "Arreglado"

El sorpresivo mensaje desde la familia Schumacher para Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto sigue siendo furor en la Fórmula 1 a pocos meses de hacer su debut y en la familia de Michael Schumacher nuevamente opinaron acerca del piloto argentino. Como ya lo hizo en alguna ocasión Corinna, esposa del alemán siete veces campeón del mundo, esta vez fue el turno de Ralf -hermano de la leyenda-, quien se refirió al pilarense. Sin embargo, no fue una crítica sino que se refirió al futuro de la estrella de Williams Racing.

Es que a pocas carreras del final de la temporada en la máxima categoría del automovilismo, el joven todavía no sabe si tendrá o no butaca asegurada en 2025 a pesar de su potencial. Lo cierto es que hubo intereses por parte de Red Bull y Alpine, pero todavía no se concretó y continúa la espera de qué sucederá. Ante esta situación, el expiloto de la F1 dio su parecer y dio sus argumentos para afirmar que, efectivamente, Colapinto representará a una escudería.

En diálogo con MotorSport-Total de Alemania, Ralf Schumacher aseguró: "Desde mi punto de vista, Colapinto está arreglado. Probablemente hubo un gran interés por parte del más alto nivel, más allá de Helmut Marko". Con esto último se refirió al asesor de Red Bull que actualmente está conflicto con su par en el equipo, Christian Horner, por la decisión de contratar o no al argentino. Este dilema aleja al oriundo de Pilar de la posibilidad de formar parte del team junto a Max Verstappen y todo se definirá en los próximos meses.

Por otro lado, Schumacher también elogió al representante de Williams por su desempeño y sostuvo: "Ha hecho un gran trabajo hasta ahora. No me esperaba tanto, es agradable ver que ha tenido un impacto tan grande". A su vez, añadió que "Colapinto se merece definitivamente la oportunidad" y que "Sergio 'Checo' Pérez está lejos en este momento, por lo que sería bueno que el joven tenga la oportunidad".

Franco Colapinto, sin escudería definida para el 2025 en la Fórmula 1

Plan Michael Schumacher: por qué vinculan a Colapinto con el astro de la Fórmula 1

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 continúa siendo una incógnita, teniendo en cuenta que todavía no tiene una butaca asegurada para el 2025. Sin embargo, en las últimas horas trascendió no sólo una foto suya con un reconocido representante de la máxima categoría del automovilismo. sino también un vínculo entre el oriundo de pilar y Michael Schumacher. El mismo puede ser clave para el joven que es parte de Williams.

La imagen del bonaerense junto a Bernie Ecclestone, leyenda como director de la F1, recorrió el planeta y "enloqueció" a los fanáticos. Ahora el propio empresario rompió el silencio junto a su colega Flavio Briatore y ambos dejaron en claro cuáles son los pasos a seguir para que el argentino tenga su merecido lugar el año próximo. Lo que más llama la atención con respecto a este tema es la "relación" que hay con el alemán siete veces campeón del mundo que brilló con Ferrari y Benetton.

Cuándo corre Colapinto en el GP de Estados Unidos en la Fórmula 1: todas las carreras en 2024