EN VIVO
Tenis

Día histórico para el tenis argentino: Zeballos volvió a ser campeón de Roland Garros

Horacio Zeballos, en dupla con el español Marcel Granollers, ganó Roland Garros por segundo año consecutivo. El camino para volver a ser campeón en el tenis.

06 de junio, 2026 | 11.15

Este sábado 6 de junio, el tenis argentino celebra a un nuevo campeón de Roland Garros, pero no precisamente en singles. Es el caso de Horacio Zeballos, quien en dupla con el español Marcel Granollers volvió a levantar el trofeo del Abierto de Francia tal como lo hizo en 2025, año en el que también ganó el US Open. La victoria fue por 6-4 y 6-2 contra el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara en la cancha Phillippe-Chatrier sobre una superficie como el polvo de ladrillo que les sienta más que bien.

No por nada ambos salieron triunfadores también el año pasado ganándoles a Joe Salisbury y Neal Skupski. En la misma temporada ganaron en Estados Unidos y ahora van por los mismos objetivos y mucho más. En principio triunfaron en suelo francés y desde la primera ronda en adelante no cedieron ningún set, lo cual hace aún más importante lo conseguido. El duelo de este sábado no fue la excepción y rápidamente despacharon a sus rivales para consagrarse de manera categórica.

MÁS INFO

La dupla Zeballos - Granollers grito campeón en Roland Garros 2026

En cuanto al desarrollo del encuentro, en el primer parcial quebraron en dos oportunidades el saque de Heliovaara y perdieron una vez el propio. Igualmente fue suficiente para ganarlo y llegar al segundo con más tranquilidad. Esto se notó porque llegaron a estar 5-1 y lo liquidaron rápidamente para ganar su tercer trofeo de Grand Slam de los 16 que poseen desde que confirmaron esta dupla que ya llegó a lo máximo del tenis hace un tiempo atrás y quieren volver a ser los líderes del ranking ATP.

Sin dudas los más importantes son los dos Roland Garros y el US Open 2025, pero también los ocho Másters conseguidos. A ellos se suman los ATP 500 y los ATP 250 que ganaron con el paso de los años. El dúo sigue haciendo historia y puede ir por más en este 2026 en el que ya pisaron fuerte en Francia.

El camino de Zeballos y Granollers a la final de Roland Garros 2026

Primera Ronda

  • Márton Fucsovics (Hungría) y Marcos Giron (Estados Unidos).
  • Resultado: Victoria por 6-3 y 6-2.

Segunda Ronda

  • Rivales: Vasil Kirkov (Estados Unidos) y Bart Stevens (Países Bajos).
  • Resultado: Victoria por 6-3 y 6-4.

Octavos de Final

  • Rivales: Alexander Erler y Lucas Miedler (Austria, preclasificados N° 14).
  • Resultado: Victoria por 6-4, 1-1 y abandono.

Cuartos de Final

  • Rivales: Hugo Nys (Mónaco) y Édouard Roger-Vasselin (Francia, preclasificados N° 10).
  • Resultado: Victoria por 6-3 y 6-4.

Semifinal

  • Rivales: Simone Bolelli y Andrea Vavassori (Italia)
  • Resultado: 7-6 (4) y 6-4.

Final

  • Rivales: Henry Patten (Gran Bretaña) - Harri Heliovaara (Finlandia).
  • Resultado: 6-4 y 6-2.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers son bicampeones de Roland Garros

Los tres títulos de Grand Slam de Zeballos con Granollers en el tenis

  • Roland Garros (2025): Se coronaron en París tras derrotar en la final a la dupla británica de Joe Salisbury y Neal Skupski.
  • US Open (2025): Consiguieron su segundo "grande" de manera consecutiva al vencer en la definición neoyorquina nuevamente a la pareja conformada por Joe Salisbury y Neal Skupski.
  • Roland Garros (2026): ganaron el trofeo por segundo año consecutivo tras vencer en la final a Henry Patten y Harri Heliovaara.
  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Francisco Paoltroni
Tras el rechazo a la intervención federal, desde Formosa cruzaron a Paoltroni: "Fracasó su único proyecto para Formosa"
Las más vistas