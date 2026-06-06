Día histórico para el tenis argentino: Zeballos volvió a ser campeón de Roland Garros

Día histórico para el tenis argentino: Zeballos volvió a ganar Roland Garros

Este sábado 6 de junio, el tenis argentino celebra a un nuevo campeón de Roland Garros, pero no precisamente en singles. Es el caso de Horacio Zeballos, quien en dupla con el español Marcel Granollers volvió a levantar el trofeo del Abierto de Francia tal como lo hizo en 2025, año en el que también ganó el US Open. La victoria fue por 6-4 y 6-2 contra el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara en la cancha Phillippe-Chatrier sobre una superficie como el polvo de ladrillo que les sienta más que bien.

No por nada ambos salieron triunfadores también el año pasado ganándoles a Joe Salisbury y Neal Skupski. En la misma temporada ganaron en Estados Unidos y ahora van por los mismos objetivos y mucho más. En principio triunfaron en suelo francés y desde la primera ronda en adelante no cedieron ningún set, lo cual hace aún más importante lo conseguido. El duelo de este sábado no fue la excepción y rápidamente despacharon a sus rivales para consagrarse de manera categórica.

La dupla Zeballos - Granollers grito campeón en Roland Garros 2026

En cuanto al desarrollo del encuentro, en el primer parcial quebraron en dos oportunidades el saque de Heliovaara y perdieron una vez el propio. Igualmente fue suficiente para ganarlo y llegar al segundo con más tranquilidad. Esto se notó porque llegaron a estar 5-1 y lo liquidaron rápidamente para ganar su tercer trofeo de Grand Slam de los 16 que poseen desde que confirmaron esta dupla que ya llegó a lo máximo del tenis hace un tiempo atrás y quieren volver a ser los líderes del ranking ATP.

Sin dudas los más importantes son los dos Roland Garros y el US Open 2025, pero también los ocho Másters conseguidos. A ellos se suman los ATP 500 y los ATP 250 que ganaron con el paso de los años. El dúo sigue haciendo historia y puede ir por más en este 2026 en el que ya pisaron fuerte en Francia.

El camino de Zeballos y Granollers a la final de Roland Garros 2026

Primera Ronda

Márton Fucsovics (Hungría) y Marcos Giron (Estados Unidos).

Resultado: Victoria por 6-3 y 6-2.

Segunda Ronda

Rivales: Vasil Kirkov (Estados Unidos) y Bart Stevens (Países Bajos).

Vasil Kirkov (Estados Unidos) y Bart Stevens (Países Bajos). Resultado: Victoria por 6-3 y 6-4.

Octavos de Final

Rivales: Alexander Erler y Lucas Miedler (Austria, preclasificados N° 14).

Alexander Erler y Lucas Miedler (Austria, preclasificados N° 14). Resultado: Victoria por 6-4, 1-1 y abandono.

Cuartos de Final

Rivales: Hugo Nys (Mónaco) y Édouard Roger-Vasselin (Francia, preclasificados N° 10).

Hugo Nys (Mónaco) y Édouard Roger-Vasselin (Francia, preclasificados N° 10). Resultado: Victoria por 6-3 y 6-4.

Semifinal

Rivales : Simone Bolelli y Andrea Vavassori (Italia)

: Simone Bolelli y Andrea Vavassori (Italia) Resultado: 7-6 (4) y 6-4.

Final

Rivales : Henry Patten (Gran Bretaña) - Harri Heliovaara (Finlandia).

: Henry Patten (Gran Bretaña) - Harri Heliovaara (Finlandia). Resultado: 6-4 y 6-2.

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