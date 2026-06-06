Colapinto pasó la Q1, aprovechó el golpazo de Bortoleto y largará 14° en el GP de Mónaco

Colapinto pasó la Q1, aprovechó el golpazo de Bortoleto y largará 14° en Mónaco

Franco Colapinto tuvo acción nuevamente este sábado en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 y en la segunda tanda de la Q2 quedó definido en qué puesto largará este domingo 7 de junio a partir de las 10 de la mañana de nuestro país. El piloto argentino representante de Alpine iniciará la carrera final en la posición 14 después de haberse metido en la segunda tanda sobre el final. Un golpe del brasileño Gabriel Bortoleto y un tiempo sobre el final le alcanzó al pilarense para seguir adelante.

Cómo le fue a Colapinto en la Qualy del GP de Mónaco en la Fórmula 1

En la primera tanda de entrenamiento, Franco Colapinto terminó en el puesto 13, el cual alcanzó justo antes de que el nacido en Brasil tenga un fuerte choque poco antes del final de la Q1. Esta acción derivó en una bandera roja que mantuvo los puestos en ese momento, por lo que el argentino entró entre los clasificados para la segunda instancia ya que estaba en el puesto 18. Por su parte, su compañero Pierre Gasly quedó en el puesto 11.

En la Q2, por otro lado no le alcanzó para quedar entre los 10 primeros y avanzar a la tercera. El piloto francés de la escudería Alpine sí lo logró y clasificó décimo. De esta manera, el oriundo de PIlar quedó definitivamente en la posición 14 para la largada de este domingo 7 de junio en el Gran Premio de Mónaco donde ya tiene antecedentes de temporadas anteriores. De hecho, en la máxima categoría compitió recién en 2025 ya que en 2024 no llegó a correr con Williams. En aquella ocasión terminó en el decimotercer lugar después de ganar dos posiciones porque Fernando Alonso y Pierre Gasly abandonaron.

Cómo quedaron las posiciones para el Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1

Kimi Antonelli - Mercedes. Max Verstappen - Red Bull. Lewis Hamilton - Ferrari. Charles Leclerc - Ferrari. Isack Hadjar - Red Bull. George Russell - Mercedes. Oscar Piastri - McLaren. Lando Norris - McLaren. Pierre Gasly - Alpine. Liam Lawson - Racing Bulls. Alex Albon - Williams Racing. Carlos Sainz - Williams Racing. Nico Hülkenberg - Audi. Franco Colapinto - Alpine. Arvid Lindblad - Racing Bulls. Gabriel Bortoleto - Audi. Esteban Ocon - Haas. Sergio Pérez - Cadillac. Oliver Bearman - Haas. Valtteri Bottas - Cadillac. Fernando Alonso - Aston Martin. Lance Stroll - Aston Martin.

Franco Colapinto largará en el puesto 14° en el GP de Mónaco

Horarios del GP de Mónaco 2026 de F1

Tras el GP de Canadá, la próxima parada de la Fórmula 1 será el Circuito de Mónaco, donde se disputará el Gran Premio de Mónaco entre el 5 y 7 de junio por la sexta fecha. A continuación, los días y horarios: