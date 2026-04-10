Cuánto dinero gana el campeón de la Champions League 2026

Los campeones de la Champions.

La UEFA Champions League es la competición a nivel clubes más importante que tiene el continente europeo. Disputado desde 1955, el torneo creció a lo largo de las décadas. Al principio, fue pensado de forma igual que la Copa Libertadores, incluyendo solo a los campeones de cada país. Y en sus primeros años tuvo como gran dominador al Real Madrid, que ganó cinco títulos consecutivos y es por amplio margen el equipo que más veces ganó la "orejona", con 15 trofeos.

Luego el torneo fue sumando más clubes de las ligas principales de Europa e incrementando sus premios para los participantes. Y la concentración de poder entre la instituciones más poderosas comenzó a verse con más claridad después de 1995, una vez aprobada la Ley Bosman, que permitió la llegada de mayor cantidad de extranjeros en los torneos europeos y las incorporaciones indiscriminadas de cracks de distintos puntos del planeta sin limitaciones en los cupos.

Cuánto dinero entrega la Champions League

Con el actual formato de competencia, cada equipo participante de la fase de grupos recibe 18,62 millones de euros. Por cada victoria se brindan 2,1 millones más, y por cada empate 700.000 euros. Ya en octavos de final se entregan a los participantes 11 millones, en cuartos de final se entregan 12,5 millones, en las semifinales se dan 15 millones y en la final son 18,5, a lo que hay que sumar 5 millones de dólares más al campeón.

Así queda el pozo de premios de la Champions League

Fase de grupos: 18,62 millones de euros

Cada victoria en la fase de grupos: 2,8 millones de euros

Octavos de final: 9,6 millones de euros

Cuartos de final: 10,6 millones de euros

Semifinales: 12,5 millones de euros

Subcampeón de la Champions: 23 millones de euros

Campeón de la Champions: 25 millones de euros

Todos los campeones de la competición

PSG es el reciente campeón.