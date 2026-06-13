Brasil vs. Marruecos: quién gana el partido de la fecha 1 del Mundial 2026, predicciones y pronóstico, según la IA

La Selección de Brasil se enfrentará a Marruecos este sábado 13 de junio por la fecha inaugural del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro será desde las 19 horas (hora argentina) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Ambos combinados llegan a esta con la expectativa alta y planteles bien sólidos.

Brasil o Marruecos: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar los antecedentes de cada selección y las destrezas de sus futbolistas, la inteligencia artificial definió que el gran candidato a quedarse con los tres puntos en este estreno mundialista es Brasil. El algoritmo estipula que la "Canarinha" posee una probabilidad de victoria superior al 60%, especialmente por el peso individual de sus figuras ofensivas y en su jerarquía histórica.

La Selección de Brasil obtendría la victoria ante el combinado de Marruecos, según la IA

Pese al notable orden táctico que caracteriza al conjunto africano, las proyecciones indican que los sudamericanos lograrán inclinar la balanza a su favor, con el resutlado final de 2 a 1. Al realizar la comparativa de los equipos, el choque expone un contraste de estilos muy marcado. Brasil arriba a Nueva Jersey exhibiendo un arsenal ofensivo temible, liderado por Vinícius Júnior y Raphinha, y precedido por un gran poder de gol en sus encuentros preparatorios.

En la otra vereda, Marruecos se sostiene como uno de los bloques defensivos más fiables y duros del planeta futbolístico, arrastrando una impresionante estadística de imbatibilidad en los primeros tiempos de sus últimos compromisos. Con la presencia de figuras como Brahim Díaz, el elenco marroquí intentará repetir la solidez que lo llevó a las semifinales en la última edición del torneo, apostando a transiciones rápidas y al desgaste físico de su oponente.

En conclusión, la inteligencia artificial determina que la jerarquía individual y la profundidad del plantel de Brasil serán suficientes para romper la estructura defensiva de Marruecos.

Mundial 2026: el fixture completo del Grupo C