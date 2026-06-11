Confianza en sexto título aumenta en Brasil, pero mayoría aún no cree que selección pueda ganar la Copa: sondeo

Mural de Neymar Jr. en una calle de Brasil

La confianza en que la selección brasileña consiga su sexto título en el ‌Mundial que comienza ‌el jueves en Estados Unidos, México y Canadá ha aumentado significativamente con respecto a abril, según un sondeo de Quaest, aunque una mayoría en el país aún no cree que los jugadores convocados por el DT italiano Carlo ​Ancelotti consigan ganar ⁠el trofeo.

Según la encuesta, el 35% cree en ‌el sexto título, frente al 25% ⁠del sondeo anterior de ⁠abril, mientras que el 56% no cree en el título, frente al 68% de escépticos de la encuesta ⁠anterior.

Entre los que no creen que ​Brasil vuelva a ser campeón del ‌mundo tras 24 años -la ‌última vez fue en 2002-, el 3% apuesta ⁠por una derrota en la final, el 8% cree que la selección se quedará en semifinales, el 23% cree que Brasil solo llegará a ​cuartos de ‌final, el 10% ve al equipo cayendo en las primeras eliminatorias y el 7% cree que la selección no pasará de la fase de grupos.

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El Mundial comienza este ⁠jueves con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en Ciudad de México. Brasil, por su parte, debuta el sábado frente a Marruecos, en Nueva Jersey. El pentacampeón está en el Grupo C, que también integran Haití y Escocia.

La encuesta reveló ‌además que la mayoría de los entrevistados aprueba el trabajo que Ancelotti, primer entrenador extranjero al frente de Brasil en un Mundial, está realizando con la selección, así como su decisión de convocar ‌al delantero Neymar para el Mundial.

El 58% de los encuestados aprueba el trabajo del entrenador italiano mientras que ‌el 14% ⁠lo desaprueba.

Quaest encuestó a 2.004 personas entre el 5 y el 8 ​de junio. El margen de error de la encuesta es de 2 puntos porcentuales.

(Por Eduardo SimõesEdición de Tatiana RamilEditado en español por Daniela Desantis)