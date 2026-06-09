Así es el grupo C: fixture de partidos, fechas y horarios

Brasil y Marruecos se enfrentan en el Grupo C. (Crédito de foto: AFP)

La Copa del Mundo 2026 del fútbol masculino gana temperatura, y el Grupo C se presenta como uno de los sectores más electrizantes de todo el certamen. Esta zona está integrada por las selecciones de Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Con una mezcla perfecta de jerarquía histórica, potencias emergentes, la tradicional garra británica y el regreso de una selección caribeña, este cuadrangular promete robarse muchas miradas. Los aficionados esperan con ansias ver cómo se desenvuelve este choque de estilos futbolísticos tan diversos en la lucha por conseguir los ansiados boletos hacia las fases de eliminación directa.

Grupo C: cronograma de partidos, sedes y horarios

La acción del Grupo C se concentrará por completo en las sedes de la costa este de los Estados Unidos, asegurando horarios muy accesibles y amigables para el público en Argentina. A continuación, se detallan todos los compromisos de la zona:

Brasil vs. Marruecos : Sábado 13 de junio, 19:00 h. Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), East Rutherford.

Haití vs. Escocia : Sábado 13 de junio, 22:00 h. Estadio de Boston (Gillette Stadium), Foxborough.

Escocia vs. Marruecos : Viernes 19 de junio, 19:00 h. Estadio de Boston (Gillette Stadium), Foxborough.

Brasil vs. Haití : Viernes 19 de junio, 22:00 h. Estadio de Filadelfia (Lincoln Financial Field), Filadelfia.

Marruecos vs. Haití : Miércoles 24 de junio, 19:00 h. Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta.

Escocia vs. Brasil: Miércoles 24 de junio, 19:00 h. Estadio de Miami (Hard Rock Stadium), Miami Gardens.

Grupo C del Mundial 2026. (Crédito de imagen: Marca)

Dos colosos continentales y un regreso histórico

El gran atractivo deportivo de este grupo radica en la presencia de dos auténticas potencias que dominan el panorama futbolístico en sus respectivas regiones. Por un lado, nos encontramos con el gigante de Brasil, la mítica selección pentacampeona del mundo que siempre arranca como candidata natural al título. Por el otro, aparece Marruecos, el actual monarca de África que rompió los libros de historia con sus semifinales en el pasado torneo y llega consolidado en la elite.

Sin embargo, los flashes románticos del fixture se los lleva la conmovedora clasificación de Haití. Para el seleccionado caribeño, esta representa apenas la segunda participación mundialista de toda su historia profesional, logrando una emotiva e inolvidable vuelta a la gran cita ecuménica de la FIFA tras 52 largos años de ausencia, desde aquella mítica y solitaria experiencia en Alemania 1974.