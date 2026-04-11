Tyson Fury vuelve del retiro al boxeo vs. Arslanbek Makhmudov, el rival que entrenó con un oso: hora, TV y cómo ver la pelea

Tyson Fury vuelve al boxeo vs. Makhmudov, el rival que entrenó con un oso

Tyson Fury vuelve este sábado 11 de abril al boxeo después de lo que fue su retiro después de la segunda derrota al hilo a manos de Oleksandr Usyk. El "Rey de los Gitanos" anunció que colgaba los guantes semanas después de perder contra el ucraniano, pero en 2026 confirmó que volvería a subirse otra vez al ring. Luego se filtró que su rival sería el ruso Arslanbek Makhmudov, como también lo hizo su particular forma de entrenamiento con un oso en el bosque.

El exmulticampeón de los pesados que dejó su huella en cada combate arriba del cuadrilátero tendrá la oportunidad de demostrar que sigue vigente más allá de dejar de lado un tiempo el deporte. A su vez, tendrá enfrente a un contrincante que sigue en actividad y puede significar un peligro a lo largo de los 12 asaltos -o menos- que dure el cruce. Por supuesto, es uno de los duelos más atrayentes del fin de semana a nivel boxístico y uno de los más esperados del año.

Tyson Fury vuelve del retiro al boxeo para enfrentar a un rival que entrenó con un oso

El "Rey de los Gitanos" cuenta con un total de 34 victorias (24 por KO), dos derrotas y un empate, pero no sube al cuadrilátero desde diciembre del 2024. Por otro lado, Makhmudov acumula 21 triunfos (19 por KO) además de dos peleas perdidas y la última vez que peleó fue en octubre del 2025, por lo que llega a este combate con mayor actividad. Un detalle no menor es que el ruso sólo fue campeón a nivel regional, mientras que Fury enfrentó a leyendas, hizo historia y brilló entre los pesados durante años.

El gran paso al estrellato lo dio en 2015 cuando le ganó por puntos al histórico Wladimir Klitschko en Dusseldorf, Alemania y se quedó con los cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) y de la OMB. De ahí en más tuvo tres cruces históricos con Deontay Wilder, de los cuales empató uno y ganó los dos restantes, pero no fue el único que lo puso en aprietos, ya que fue Oleksandr Usyk quien lo venció y terminó con su invicto para luego ganarle otra vez tiempo después.

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov: todo lo que hay que saber sobre la pelea

Cuándo es la pelea entre Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov: hora, TV y cómo ver la pelea online

El duelo entre la leyenda británica y el púgil ruso tendrá lugar este sábado 11 de abril de 2026 en el Tottenham Hotspurs Stadium de Inglaterra. La transmisión del combate estará a cargo de la plataforma Netflix a partir de las 19 horas. Los usuarios que deseen verla no tendrán que abonar un precio extra para poder disfrutar de la pelea, aunque sí deberán estar suscriptos para ello. En nuestro país, los planes para la "N" oscilan entre los $4.000 del básico con anuncios, al stándar de $9.000 hasta el premium de $13.000.

Quién es Arslanbek Makhmudov: el rival de Tyson Fury en su vuelta del retiro al boxeo

El nacido en la ciudad de Mozdok comenzó su camino en el boxeo profesional en diciembre del 2017 cuando venció por la vía rápida en el primer round a Jaime Barajas en Toronto. Con el paso de los años siguió cosechando éxitos en el deporte de los puños y ganó distintos títulos entre los que se destacan el Continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría pesado en mayo de 2019.

En septiembre del mismo año se adjudicó el cetro de la Federación Norteamericana de Boxeo, el cual defendió en reiteradas ocasiones, al igual que el de la Asociación Norteamericana de Boxeo. Su primera derrota tuvo lugar en 2023 en Arabia Saudita y la segunda llegó en 2024 en Canadá, ambas por la vía rápida. Ahora, tendrá que verse las caras con el "Rey de los Gitanos" en su vuelta.