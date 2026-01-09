Boxeo: el insólito entrenamiento con un oso de un boxeador que puede ser rival de una leyenda

Boxeo: el insólito entrenamiento de un boxeador que puede ser rival de una leyenda.

Un boxeador que se hizo viral por un insólito entrenamiento con un oso en el bosque es firme candidato a enfrentar a una leyenda del boxeo en los próximos meses. Si bien todavía no hay detalles con respecto a cuándo se puede concretar el combate en cuestión, se estima que pueden medirse siendo una de las peleas más relevantes del 2026. Por supuesto, su nombre rápidamente llamó la atención cuando se lo vinculó nada más y nada menos que con Tyson Fury.

El púgil en cuestión que se subiría al ring para combatir con el histórico británico es Arslanbek Makhmudov, de 36 años, que mantiene un récord de 21 victorias (19 por KO) y dos derrotas. El nacido en Rusia pero radicado en Canadá que realizó varias presentaciones por título y gritó campeón en distintas ocasiones todavía no pudo serlo a nivel mundial, por lo que tiene ese objetivo pendiente. Mientras lo persigue, puede cruzarse con el "Rey de los Gitanos" y la chance creció en las últimas horas.

Arslanbek Makhmudov, de entrenar con un oso en el bosque a posible rival de Tyson Fury: por qué pueden enfrentarse

En octubre del 2024 se viralizó un video del "León" -como se lo conoce- enfrentándose a un oso en pleno bosque. Por supuesto, las imágenes no tardaron en trascender, más aún sabiendo el peligro que corría por dicha acción. Para su suerte salió ileso e incluso regresó a los cuadriláteros en 2025 ganando dos peleas al hilo. Ahora lo vincularon a Tyson Fury, quien hace pocos días anunció que volverá a pelear después de confirmar su retiro meses atrás.

Quien respondió ante esta posibilidad fue el promotor de boxeo Frank Warren, que no descartó este duelo. "Fury es un boxeador muy inteligente que podría aceptar la pelea. Sabe lo que tiene que hacer y cómo lograrlo. Hay discusiones sobre rivales y demás, pero no es tonto. Podemos hacerla", aseguró el empresario. De esta manera, le abrió la puerta al cruce que puede significar la vuelta del "Rey de los Gitanos" al ring después de su última presentación en diciembre del 2024.

Tyson Fury podría enfrentar al ruso Arslanbek Makhmudov.

Quién es Arslanbek Makhmudov: el posible rival de Tyson Fury en 2026

El nacido en la ciudad de Mozdok comenzó su camino en el boxeo profesional en diciembre del 2017 cuando venció por la vía rápida en el primer round a Jaime Barajas en Toronto. Con el paso de los años siguió cosechando éxitos en el deporte de los puños y ganó distintos títulos entre los que se destacan el Continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría pesado en mayo de 2019. En septiembre del mismo año se adjudicó el cetro de la Federación Norteamericana de Boxeo, el cual defendió en reiteradas ocasiones, al igual que el de la Asociación Norteamericana de Boxeo. Su primera derrota tuvo lugar en 2023 en Arabia Saudita y la segunda llegó en 2024 en Canadá, ambas por la vía rápida.