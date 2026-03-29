Pelea Beto Palmetta: la figura del boxeo argentino con pasado olímpico que busca un paso clave para el título mundial

Alberto "Beto" Palmetta, el protagonista de la velada en Beccar

Alberto "Beto" Palmetta sigue siendo una de las principales caras del boxeo argentino y este viernes 27 de marzo tendrá una nueva oportunidad de mostrarse arriba del ring. El púgil nacido en San Isidro que representó al país en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 se subirá al cuadrilátero del Club Independiente de Beccar en una velada plagada de combates. De hecho, no sólo habrá boxeadores, sino que también protagonistas que no son afines al deporte de los puños.

El actual campeón latino welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) todavía sueña con alcanzar el cinturón más importante de su carrera y con su última victoria por KO ante Joepher Montano en Pakistán no quedó lejos. Sin embargo, la posibilidad todavía no le llegó y mientras tanto volverá a pelear en Argentina -está radicado en Estados Unidos- para no perder el ritmo. Claro que, lo hará en el marco de un evento en el que además se subirán al entarimado algunos streamers.

Beto Palmetta, el protagonista de una velada de boxeo con streamers en la que habrá un título en juego

El dueño de casa expondrá su cetro del CMB contra el ecuatoriano Jhordy Mina, quien como campeón en su país actualmente cuenta con 10 triunfos (7) por KO, 3 derrotas y un empate. Enfrente tendrá a Palmetta que ostenta 21 éxitos (14 antes del límite) y 4 perdidas, pero con toda la experiencia y el recorrido olímpico a nivel amateur que sin dudas le dan un plus. Por supuesto, este combate será el plato fuerte de la velada, aunque también hay otros tres profesionales que también generan expectativas.

La velada completa en Beccar

Boxeo en el Club Independiente de Beccar: velada completa, hora, TV y cómo verla online

Alberto Palmetta vs. Jhordy Mina - 10 asaltos - Título Latino Welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

José Víctor Daniel Centurión vs. Matías Reinoso - 6 asaltos - categoría semipesado.

Diego Ríos vs. Mariano Casco - 4 asaltos - categoría superwelter.

Florencia Compiano vs. Antonella Hein - 4 asaltos - categoría supermosca.

En cuanto a la televisación del evento en cuestión, estará a cargo del canal Fox Sports este viernes 27 de marzo. El comienzo de la velada será en el horario de las 19, aunque el de la transmisión todavía no está confirmado.

La carrera de Palmetta en el boxeo

Después de un largo y exitoso recorrido como amateur que comenzó a los 14 años en el que fue partícipe de distintos torneos cosechando medallas en Sudamericanos y Panamericanos, tuvo la gran oportunidad de su carrera en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Si bien no pudo brillar en la competencia, sí fue clave para él porque cumplió el objetivo soñado antes de pasar al profesionalismo poco tiempo después. Allí fue otra historia, pero no dejó de sumar títulos y logros hasta hoy en día.

Su debut tuvo lugar en noviembre del 2016, poco después de lo sucedido en Brasil- y se impuso por KO técnico en el tercer asalto a Alfredo Benavídez en Catamarca. El nacido en San Isidro hiló después cinco triunfos más hasta su primer revés contra Gonzalo Coria en Uruguay donde cayó por la mencionada vía en el quinto capítulo. Luego viajaría a Estados Unidos nuevamente para seguir entrenando ahí, donde también ganó en reiteradas ocasiones. Una de sus últimas derrotas fue contra Jamal James en las tarjetas por decisión unánime y la más polémica fue en nuestro país a finales del año pasado contra Joel Mafauad en el Casino Buenos Aires de Puerto Madero. Sin embargo, "Beto" siguió adelante, ganó una más en el exterior en la que cosechó el título latino welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), obtuvo un cinturón más este viernes y va por el más importante.