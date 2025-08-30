Golpazo para Canelo Álvarez en el boxeo: el revés que sufrió el mexicano antes de pelear con Crawford

El revés de última hora de Canelo Álvarez en el boxeo antes de pelear con Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez se prepara para el compromiso de este sábado 13 de septiembre contra Terence Crawford en Las Vegas, Estados Unidos, pero antes recibió un revés inesperado. Un reconocido referente del boxeo lanzó una picante crítica contra el mexicano por su rendimiento arriba del ring en sus últimos compromisos y no lo perdonó. Es que hace ya varios años que no gana por KO y esto sin dudas es un factor llamativo en lo que pueden ser los últimos años de su carrera.

Más allá de que ha enfrentado rivales importantes con el paso del tiempo y al menos a los últimos seis los venció en las tarjetas, también es cierto que para encontrar una victoria antes del límite por parte del nacido en Guadalajara hay que remontarse a noviembre del 2021. En aquella oportunidad se impuso en el penúltimo asalto contra Caleb Plant y meses después perdió con Dmitrii Bivol. Ahora, mientras piensa en Crawford, el histórico entrenador Ignacio "Nacho" Beristáin apuntó contra él en una reciente entrevista.

Nacho Beristáin destrozó a Canelo Álvarez por su rendimiento en el boxeo

"Sobresale por su técnica Crawford, por mucho. Creo que, haciendo un análisis técnico es un poco mejor. No sé si me da esa impresión o me quedo con que Canelo lleva como 10 peleas que no pudo noquear a nadie", esbozó el entrenador en diálogo con ESPN Knockout. De esta manera, fulminó al tapatío que expondrá sus títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la categoría supermediano.

Por otro lado, Beristáin continuó con su análisis sobre el mexicano y lanzó varios elogios para Crawford, quien se perfila para dar el gran batacazo del año en el boxeo. "No sé si los deja vivir por conveniencia o qué. No creo porque los peleadores siempre suben con el hambre de noquear, de lastimar y hacer daño. Pero aquí no ha podido hacerlo. ¿No? Y a mí el zurdo ese Crawford me parece un fuera de serie y ahora que lo volví a ver me dejó más impresionado". Cabe destacar que el boxeador nacido en Estados Unidos se mantiene invicto con 41 victorias (31 por KO) y fue campeón unificado en las divisiones superligero y welter, por lo que sueña con hacerlo venciendo a "Canelo" Álvarez en el Alliegant Stadium de Las Vegas.

Nacho Beristáin destrozó a Saúl "Canelo" Álvarez

Cuándo es el combate de boxeo entre Canelo y Crawford: hora, TV y cómo verlo online

La pelea tan esperada que enfrentará al tapatío contra el estadounidense se desarrollará el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. En el mismo estarán en juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que hoy están en poder del tapatío. La transmisión estará a cargo de Netflix y seguramente será después de la medianoche de la mencionada fecha.