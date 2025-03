Susto en el Boca de Gago por lo que pasó con un referente del plantel: "Muscular"

Susto en el Boca de Gago por lo que pasó con un referente del plantel

Boca Juniors enfrentará a Defensa y Justicia por la décima fecha del Torneo Apertura 2025, pero es posible que un titular de Fernando Gago no esté desde el arranque. Es que uno de los referentes del plantel encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico diurante la jornada de este miércoles 12 de marzo y puso en duda su presencia contra el "Halcón". Por supuesto, su posible ausencia complicaría los planes del DT para ir por la sexta victoria al hilo en el campeonato.

Luego de ser titular en la goleada del "Xeneize" por 3 a 0 contra Central Córdoba de Santiago del Estero, Ander Herrera no está confirmado para jugar en La Bombonera el domingo 16 de marzo desde las 18.30. Un problema físico lo obligó a entrenarse diferenciado del resto de sus compañeros y ahora todo dependerá de cómo evolucione en las horas venideras. A su vez, el entrenador tomó una fuerte decisión con el mediocampista con pasado en Athletic Bilbao de España.

Ander Herrera encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico de Gago en Boca

El vasco no practicó a la par del resto por una fatiga muscular pero sólo se trató de un susto. La determinación del cuerpo técnico del "Xeneize" fue bajarle las cargas en el entrenamiento sólo por precaución con el objetivo de cuidarlo para que llegue de la mejor manera al partido contra Defensa y Justicia. Por supuesto, la última palabra la tendrá Gago, quien definirá si le dará o no lugar en el verde césped en dicho compromiso. Hasta el momento, el experimentado futbolista vasco lleva seis encuentros con la "Azul y Oro" entre Libertadores, Copa Argentina y el Torneo Apertura donde no convirtió goles ni brindó asistencias.

En Boca, Ander Herrera entrenó diferenciado por una fatiga muscular

¿Cuándo juegan Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2025?

El "Xeneize" y el "Halcón" se enfrentan este domingo 16 de marzo a las 18:30 horas por la décima fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025, en La Bombonera. El partido será transmitido en vivo en la TV por la señal de TNT Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

