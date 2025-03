Tristeza en Boca: un gran ídolo del club está en terapia intensiva

Alerta en Boca: un gran ídolo del club está en terapia intensiva

Un ídolo de Boca Juniors generó preocupación en el club luego de que trascienda que está internado en terapia intensiva. Casi un mes después de sufrir un accidente en la vía pública y ser operado de la cadera, el referente tuvo una complicación de salud que estiró su estadía en el hospital. Se trata nada más y nada menos que Hugo Orlando "Loco" Gatti, exarquero de la institución que encendió todas las alarmas.

El exguardameta atraviesa un cuadro respiratorio agudo que obligó a los médicos a internarlo en terapia intensiva. El hecho que inició todo tuvo lugar hace 25 días, mientras el exfutbolista paseaba a su perro en la calle y, horas después, fue operado de la cadera. El posoperatorio se complicó y posteriormente sufrió una neumonía. Quien lo acompaña en este momento es su hijo Federico, quien se encuentra con él en nuestro país.

Hugo "Loco" Gatti, internado en terapia intensiva

El exarquero de Boca Juniors es sin dudas una leyenda del fútbol argentino y su estado de salud es preocupante. A los 80 años y con una amplia carrera, el "Loco" se ganó el cariño de muchos pero también las críticas a lo largo de su historia. Una de sus chicanas más recordadas fue la que tuvo con Diego Armando Maradona en 1980 en la previa de un Boca vs. Argentinos Juniors donde luego de que el "Loco" lo trate de "gordito", un joven "Pelusa" convirtió cuatro tantos para el "Bicho" de La Paternal. A su vez, el ídolo también fue sumamente contundente con Lionel Messi incluso después de ganar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

Los números de Hugo "Loco" Gatti en Boca Juniors

Partidos jugados: 417.

Goles recibidos: 467.

Vallas invictas: 145.

Títulos: Metropolitano 1976 y 1981; Nacional 1976; Copa Libertadores 1977 y 1978; Copa Intercontinental 1977.

El "Loco" Gatti admitió que votó a Milei y se arrepintió

Un histórico jugador de Boca confesó que votó a Javier Milei en las últimas elecciones y generó controversia al revelar que se arrepiente. El famoso futbolista se sinceró en una reciente entrevista y contó los motivos por los que ya no está contento con su decisión en noviembre del 2023. Se trata de Hugo Gatti, el famoso arquero que supo brilla en Boca. En una extensa nota que brindó con La Nación, en donde habló de los ídolos deportivos actuales, el desempeño de los clubes más grandes y el recorrido de la Selección, el jugador no pudo esquivar la pregunta relacionada a la política, sobre todo luego de que él mismo mencionara a Javier Milei en tanto a los títulos que obtuvo el país en los últimos años.

Sin ánimos de esquivar la pregunta, el arquero contestó: "Sí, yo lo voté. Lo voté por la Bullrich y por Mauricio (Macri]) Pero no me gusta. Menos cuando me dijeron que era arquero… Es arquero, así que es un pelotudo". Luego, aseguró que el Presidente "lo decepcionó" y terminó reflexionando: "Me molesta que es un mentiroso, porque por ahí está haciendo bien eso de la macro economía, está guardando dinero. Pero, ¿vos vas al supermercado, vas a comer afuera, vas al cine, vas a la farmacia, pagás la prepaga, la escuela de los pibes? ¡Esa es la inflación! Mirá, este Caputo es como el VAR: agarra las líneas y las dibuja. A Caputo le voy a decir ‘el VAR’. A este país no lo arregla nadie".