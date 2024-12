Un ídolo de Boca admitió que votó a Milei y se arrepintió: "Es un pelotudo".

Un histórico jugador de Boca confesó que votó a Javier Milei en las últimas elecciones y generó controversia al revelar que se arrepiente. El famoso futbolista se sinceró en una reciente entrevista y contó los motivos por los que ya no está contento con su decisión en noviembre del 2023.

Se trata de Hugo Gatti, el famoso arquero que supo brilla en Boca. En una extensa nota que brindó con La Nación, en donde habló de los ídolos deportivos actuales, el desempeño de los clubes más grandes y el recorrido de la Selección, el jugador no pudo esquivar la pregunta relacionada a la política, sobre todo luego de que él mismo mencionara a Javier Milei en tanto a los títulos que obtuvo el país en los últimos años.

"Escuchame una cosa. En el Mundial, Argentina salió campeón del mundo y hubo dos tipos que tuvieron la copa todo el día. Messi y el sinvergüenza de la AFA. Parecía el dueño él. ¿Cómo se llama el presidente? ¿'Chucky’? ¡Los demás nunca la agarraron viejo! Es un sinvergüenza. Y a Milei le falta la copa… pero anda con el avión por todos lados también...", empezó por decir Gatti. Entonces, el periodista aprovechó para consultarle si había votado a Milei en las elecciones.

Sin ánimos de esquivar la pregunta, el arquero contestó: "Sí, yo lo voté. Lo voté por la Bullrich y por Mauricio (Macri]) Pero no me gusta. Menos cuando me dijeron que era arquero… Es arquero, así que es un pelotudo". Luego, aseguró que el Presidente "lo decepcionó" y terminó reflexionando: "Me molesta que es un mentiroso, porque por ahí está haciendo bien eso de la macro economía, está guardando dinero. Pero, ¿vos vas al supermercado, vas a comer afuera, vas al cine, vas a la farmacia, pagás la prepaga, la escuela de los pibes? ¡Esa es la inflación! Mirá, este Caputo es como el VAR: agarra las líneas y las dibuja. A Caputo le voy a decir ‘el VAR’. A este país no lo arregla nadie".

El llanto de Yuyito González por su despedida: "No es fácil"

La ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González, tuvo este viernes su último programa en Empezar el Día y al despedirse de su tira diaria en Ciudad Magazine rompió en llanto.

Pese a los rumores, aseguró que el programa volverá en marzo. Además, se refirió a la relación con el presidente Javier Milei y sorprendió a todos a revelar que "no es fácil".

"Un placer enorme, un placer, quiero nombrar a todos. Ayúdenme porque quiero nombrar a todos", expresó Yuyito González rodeada de su equipo de trabajo y su nieta.

En ese sentido, agregó: "Por supuesto que durante el verano, en lo personal, si puedo y tengo la oportunidad de seguir apoyando a todas las marcas que nos han acompañado, lo voy a hacer. Soy emprendedora, nunca dependí de nadie, no dependo de nadie".

Para cerrar, se refirió a su relación con Javier Milei con una fuerte confesión: "Bueno, dependo de Dios, dependo de nosotros, de la familia, somos equipo con la familia. Así que Dios y el equipo, y ahora tengo la bendición de tener un hombre cerca a mi lado, y yo poder estar al lado de él, y bueno, que Dios nos bendiga y nos ayude en una relación que no es fácil, esa es la verdad".