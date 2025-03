Fernando Gago respira: Boca vuelve a tener dos futbolistas contra Defensa y Justicia

Los futbolistas a los que recupera Gago para Boca vs. Defensa y Justicia.

El Boca Juniors de Fernando Gago vuelve a contar con dos jugadores para recibir a Defensa y Justicia en La Bombonera, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino. El "Xeneize" continúa con su participación en el Grupo A del torneo y quiere seguir bien arriba en la tabla de posiciones, donde por ahora marcha tercero.

Para el compromiso frente al "Halcón", el director técnico podrá volver a contar con Cristian Lema y Rodrigo Battaglia. Los defensores centrales ya se recuperaron de sus lesiones y podrán ser tenidos en cuenta por "Pintita", aunque en principio ninguno de los dos serían titulares ante el cuadro comandado por Pablo De Muner.

Vuelven Lema y Battaglia en Boca vs. Defensa y Justicia

Los zagueros se rehablitan de sus dolencias y todo parece indicar que figurarán en la próxima nómina de Gago. El ex Quilmes sufrió una lesión en el tobillo izquierdo que comprometió los ligamentos de la zona a finales del 2024, de la cual se resintió un tiempo después. A pesar de participar de la pretemporada, el cuerpo técnico no quiso forzar su vuelta ni apurar la recuperación, por lo que recién reaparecería ante el "Halcón". Por su parte, el ex Huracán y Racing dejó atrás diversas dolencias musculares que lo marginaron de los úlltimos encuentros.

Cristian Lema vuelve en Boca vs. Defensa y Justicia.

Los lesionados que todavía debe recuperar Gago en Boca

Tomás Belmonte: lesión muscular. Ignacio Miramón: lesión muscular. Camilo Rey Domenech: lesión muscular. Alan Velasco: lesión en el tobillo derecho. Kevin Zenón: leve molestia muscular.

¿Cuándo juegan Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2025?

El "Xeneize" y el "Halcón" se enfrentan este domingo 16 de marzo a las 18:30 horas por la décima fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025, en La Bombonera. El partido será transmitido en vivo en la TV por la señal de TNT Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

La razón por la que Gago no convocó a Marcelo Saracchi

"La información que manejo, al margen del tema de los extranjeros, es que siguen enojados con la situación donde le pegó una patada a (Carlos) Zambrano que generó un tumulto y se enfrió 10 minutos el partido", aseguró el movilero Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports. Este hecho polémico se dio poco después del segundo gol de Boca en el que Zenón igualó la serie ante Alianza Lima para que luego se defina desde los doce pasos. A su vez, Aguilera agregó que "Boca cambió lo que demostró hasta ese momento en La Bombonera" y que el motivo de no citar al uruguayo "viene por ahí".