Russo paró dos defensas pensando el partido en Mendoza

Con tan solo tres unidades en el Grupo A, Boca comenzará la quinta fecha del Torneo Apertura con la ilusión de corta la racha de partidos sin victorias pero para lograrlo tendrá que superar a Independiente Rivadavia. En la previa, se desprende que Miguel Ángel Russo hizo un ensayo de fútbol con una sorpresa.

A lo largo de la semana, el entrenador del Xeneize ensayó varios modelos de la defensa para visitar la provincia de Mendoza con el fin de no sufrir y soñar con la obtención de los primeros tres puntos del certamen, además de cortar una larga racha sin victorias. La información que se desprende es que Frank Fabra se colocó como lateral izquierdo en una de las opciones que el cuerpo técnico tiene en mente para armar el once titular.

Fabra podría ser titular en Mendoza

Uno de los ensayos de la práctica del jueves expuso la presencia de Juan Barinaga, Nicolás Figal, Aryton Costa y el jugador colombiano. Mientras que el otro modelo que se paró en campo contó con los servicios de Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco. Sin embargo, los trascendidos señalan que la primera opción dispone de las mayores chances de comenzar desde el arranque ante Independiente Rivadavia.

Mientras que en la mitad de la cancha podría darse un cambio que sería vital para ayudar a la defensa, pero también pensando en la tenencia del balón y el inicio de las jugadas de peligro. El periodista Ezequiel Sosa contó en TyC Sports que Leandro Paredes amaría una dupla con Milton Delgado, que viene de ser titular en Parque Patricios frente a Huracán. Sin embargo, ante Racing fue desarmada por una decisión de apostar a un ataque más directo sin tantas retenciones.

El probable equipo de Boca

El equipo: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Frank Fabra; Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

¿Cuántos partidos lleva Boca sin ganar?

La racha de partido puede dividirse en dos y queda a consideración de los hinchas de elegir cuál es la más favorable. Pero, la última victoria de Boca en el marco de un encuentro oficial fue el 19 de abril en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura y frente a Estudiantes de La Plata, gracias a los goles de Carlos Palacios y Miguel Merentiel.

Desde entonces, el Xeneize no pudo quedarse con el triunfo porque cosechó cinco derrotas en el marco del plano local como también en el internacional. Además, se desprenden siete empates. Uno de ellos fue ante Lanús en los cuartos de final del Apertura y que culminó con la victoria a partir de imponerse en la tanda de los penales.

Otro detalle que se desprende es que Boca está afrontando una racha sin victorias con dos entrenadores distinto, debido a que comenzó con Fernando Gago que fue removido del cargo tras la derrota en el Superclásico con River. Mientras que Miguel Ángel Russo asumió después de la eliminación frente a Independiente el campeonato local y manejar los destinos del plantel en el Mundial de Clubes.