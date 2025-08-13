Cuándo vuelve a jugar Herrera en Boca

Uno de los jugadores que puede marcar la diferencia por su experiencia es Ander Herrera, pero su paso por Boca presenta más contratiempos que alegrías. Tras su última lesión, el volante comenzó a trabajar de manera diferenciada para recuperarse y a días del partido contra Independiente Rivadavia se conoció una noticia que enciendas varias alarmas.

Las estadísticas exponen que el paso del volante por el Xeneize se encuentra muy lejos de alcanzar las expectativas que despertó el anuncio de su contratación en el mercado de pases de verano. Es que no estuvo presente en 23 encuentros oficiales en lo que va de la temporada a causa de cuatro lesiones musculares. La última se registró en el debut del Mundial de Clubes frente al Benfica.

En la previa del partido con Independiente Rivadavia, Ander Herrera comenzó a moverse con la pelota entre sus pies y esto es una señal más que positiva. Son los primeros pasos para pensar en una vuelta, pero la misma tendrá que esperar un tiempo más para concretarse. El historial de lesiones demanda que se tomen todas las precauciones que sean posibles con el fin de disminuir el porcentaje de registro de cualquier problema.

"No hay plazos todavía para su regreso", señaló el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports. Lo más probable que el volante español se mueva de manera diferenciada por las próximas dos semanas y de a poco vaya sumando más exigencias. En caso de que sienta dolor, se frenará la actividad y la recuperación adaptará un nuevo ritmo. En Boca consideran que un jugador que supera una lesión debe esperar una semana para pisar una cancha, pero al tratarse de un episodio especial se van a tomar un tiempo más que prudencial.

Boca recuperó a un lesionado para el torneo

Por otro lado, el ensayo formal de fútbol en Boca expone que Miguel Ángel Russo sumó una nueva alternativa para armar el equipo que buscará cortar la racha de partidos sin conseguir una victoria. En este caso, se considera la idea de alterar la defensa con el fin de anular el poder ofensivo de Sebastián Villa y esto podría lograrse gracias a Ayrton Costa que está disponible para sumar minutos.

Después de dejar atrás el desgarro miofascial, el defensor estuvo presente 45 minutos del ensayo formal de fútbol y señalan que podría meterse dentro del once inicial para jugar en la provincia de Mendoza. Lo que se desprende del entrenamiento es que formaría dupla de centrales con Lautaro Di Lollo, mientras que en los laterales estuvieron Lucas Blondel y Frank Fabra.

Aunque no fue el único modelo de defensa que Miguel Ángel Russo ensayó, porque el otro que utilizó es uno que tiene Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco. De acuerdo con los trascendidos, se estima que este sería el encargado de saltar a la cancha en la noche del próximo domingo 15 de agosto. Mientras que Ayrton Costa quedaría en el banco de suplentes ante cualquier urgencia que pueda surgir.