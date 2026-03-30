Por qué se demora la renovación del Chango Zeballos en Boca y qué falta

Qué falta para que Zeballos renueve el contrato con Boca.

Boca Juniors trabaja a pleno desde hace algunos meses para asegurar la renovación del contrato de Exequiel "Chango" Zeballos, el joven extremo santiagueño que era una de las figuras del equipo de Claudio Úbeda antes de la lesión. La dirigencia liderada por Juan Román Riquelme confía en concretar el objetivo, aunque el acuerdo se demora todavía y el vínculo vigente vencerá el 31 de diciembre próximo.

Si bien el mercado de pases ya transcurrido para el club de La Ribera, todas las fuerzas ahora están puestas en sellar la continuidad de algunos futbolistas fundamentales, como el atacante de 23 años y Rodrigo Battaglia por ejemplo. La cuestión es conocer al detalle qué falta para que Zeballos renueve el contrato con Boca.

Las diferencias entre Boca y Zeballos para renovar el contrato

Desde el lado del jugador argumentan que se debe elevar bastante tanto el salario como la cláusula de rescisión, hoy fijada en 20 millones de dólares brutos. Para que el "Chango" firme un nuevo vínculo que sería hasta diciembre del 2030, primero deberán ponerse de acuerdo en esta cuestión. Otro detalle que trascendió es que Boca quiere prolongarle el convenio a Zeballos por cuatro temporadas, mientras que desde la representación del futbolista pretenden dos campañas o tres como máximo.

De cualquier manera, desde ambas partes aclararon que el diálogo es fluido semana a semana desde comienzos de año, que hay optimismo para llegar a buen puerto y que el jugador de ninguna manera pretende irse en malos términos o "por la puerta de atrás", como sucedió por ejemplo con otros futbolistas surgidos de las divisiones inferiores como Valentín "Colo" Barco y Nahuel Molina. "Hoy, se va por la cláusula de 20 millones o nada", fueron terminantes desde Brandsen 805. Todo indica que el "Chango" estampará la firma a la brevedad para seguir en el club de sus amores.

Zeballos, goleador y figura en la última victoria en el Superclásico.

Zeballos, a punto de volver y con sondeos desde Europa

El extremo regresará a las canchas luego del desgarro de grado 2-3 en el bíceps femoral izquierdo en breve, aunque Úbeda decidirá si lo hará ante Talleres en Córdoba o directamente en el debut en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica en Chile. Mientras tanto, ya llegaron las primeras preguntas por él desde Italia y Rusia para comprarlo en junio.

Los números de Zeballos en Boca