Las nuevas mejoras que presentará Boca en la Bombonera tras el Mundial

La Bombonera continúa con las obras del proyecto de ampliación de espacio y remodelación de sectores

Hay una serie de modificaciones que Boca puso en marcha para que la Bombonera vaya cambiando de aspecto y modernizándose sin perder parte de la esencia que la transforma en uno de los estadios más importantes del fútbol argentino y del mundo. El club reconoció que tiene en desarrollo cuatro proyectos distintos que se podrán apreciar una vez que el Mundial haya llegado a su fin.

Lo primero a mencionar es que el estadio va a sufrir un importante cambio en lo que respecta al sector K. Uno que estaba destinado a las plateas, pero que dentro de unos meses cambiará su categoría para transformarse en una zona de pie. Se estima que esta decisión le dará a la casa del Xeneize 1500 lugares nuevos que permitirán agrandar el aforo permitido para partidos, tanto en el plano local como también en los distintos cotejos internacionales que se vayan a disputar.

Son cuatro las obras que el Xeneize busca presentarle a los hinchas una vez que el Mundial llegue a su fin.

Por otro lado, una de las obras que forman parte del proyecto de ampliación integral de la Bombonera se ubica sobre la calle Brandsen al 805. La famosa puerta 3 está siendo intervenida de gran manera porque se cambiará la fachada con un vidriado de 33 metros de alto y contará con la colocación de una enorme pantalla LED que dispone con 30 metros de largo. Esta lámina, que se extenderá a lo ancho del ingreso, va a encontrarse encendida las 24 horas del día.

Mientras que los pasillos internos de la Bombonera van a recibir una serie de mejoras que se encuentran enfocadas para los días de partidos. El club decidió impulsar la inauguración de 8 nuevos puntos gastronómicos en el sector L de plateas. Además, se colocarán tres núcleos de baños que permitirán ponerle fin a las largas filas. También se desprende que la parte visual del estadio hacia el barrio quedará liberada con el fin de que haya un segundo atractivo para las personas que circulen por esta espacio.

Otra de las obras que Boca está llevando a cabo es la implementación de una sucursal del Hard Rock Café. Se llegó a un acuerdo para que los socios tengan descuentos y beneficios exclusivos en esta sucursal. A su vez, la firma pretende que los ingresos anuales superen los 350 millones de pesos. Se intentará captar una gran cantidad de consumidores durante los días de partido y los turistas que vengan a conocer el barrio de La Boca y sus alrededores.

¿Cuándo comenzarán las obras para ganar 27 mil lugares?

El proyecto principal de ampliación de la Bombonera es uno que busca ganar 27.500 lugares con el fin de que la cifra final de la capacidad alcance la marca de 84.500 espectadores habilitados. La clave es que se decidió que toda la estructura de la tercera bandeja pase a ser completamente popular, que dará como resultado la presencia de 12 mil tickets disponibles para vender los días de partido. Mientras que la platea preferencial va a ser intervenida con el fin de que después de las obras, quede con una capacidad de 6500 espacios.

Mientras que los retoques que se aplicarán en las pendientes de las populares sur y norte bajas darán como resultado la adquisición de 3000 nuevos lugares. Por último, se van a sumar 6000 asientos disponibles cuando se termine la construcción de la cuarta bandeja. Lo particular es que este nuevo sector estará debajo de los que se encuentran activos en la actualidad. La intención es correr el campo de juego algunos metros y reorganizar el espacio cercano.

Esta segunda etapa, que va a cambiar por completo la imagen de la Bombonera, es una que depende bastante de los tiempos de finalización de las primeras obras. El club estima que después del Mundial estarán todos los trabajos culminados y que la segunda parte del proyecto se extenderá hasta la mitad del 2027. Es importante recordar que Boca tendrá que mudar su localía en algunos tramos con el fin de que los trabajadores puedan desempeñarse con cierta normalidad y sin interrupciones por culpa de la agenda deportiva.