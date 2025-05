Milei volvió a atacar a Riquelme y a hinchas de Boca mientras acuerda con Macri: "Violenta"

Milei y otro ataque contra Riquelme y Boca: el presidente le dedicó fuertes palabras al ídolo "Xeneize".

Javier Milei pareciera tener una obsesión con Boca Juniors. A pesar de haber manifestado que ya no es más simpatizante, el presidente de la Nación volvió a atacar al presidente, Juan Román Riquelme, y también a los hinchas del "Xeneize", tras recordar el episodio que vivió en la votación de diciembre del 2023.

En una entrevista el viernes por la noche en Radio Mitre con Gabriel Anello, el relator deportivo que le dedicó comentarios racistas a Riquelme a comienzos de mayo, el mandatario argentino aprovechó el momento futbolístico que atraviesa el club de La Ribera para recordar la furia que siente hacia el ídolo máximo de Boca.

"Riquelme, a la luz de los resultados, no parece que sea bueno para Boca. Milei tenía razón. No estuvo muy bueno eso de que instrumentaran eso de que me puteara la gente cuando fui a votar", comenzó diciendo Milei, deslizando que los insultos que recibió en La Bombonera el día de los comicios en 2023 fueron organizados por el oficialismo.

En el mismo sentido, el presidente responsabilizó de la situación a quien entonces era candidato a presidente. "Yo no tengo dudas que fue una emboscada de Riquelme, todo el mundo sabía que yo iba a votar. Cuando iba entre la gente, me saludaban de manera muy amistosa y 15 primates se pusieron a gritar y a insultarme. Es parte de la vida, ¿no?", expresó.

Para finalizar, el referente de La Libertad Avanza comentó: "Si uno tiene que hacer una tortillas, uno tiene que romper un par de huevos dice el dicho. A mucha gente, que yo corte con la corrupción, la pone muy violenta".

El momento en que Javier Milei fue a votar en Boca Juniors en 2023

Denuncia contra Riquelme: funcionario de Milei se mete en Boca y replica a Macri

A mediados de mayo, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, fue nuevamente denunciado ante la Justicia durante las últimas horas. En esta ocasión, el Director del Ministerio de Seguridad de la Nación, Walter Klix, se hizo eco de la causa por reventa de entradas que se encuentra radicada en la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires y solicitó que se investigue al ídolo y su entorno por el delito de “presunta asociación ilícita”, según informó públicamente. “Le pincharon los teléfonos a medio club, hace seis meses no hay movimientos en la causa”, señalaron desde la institución a El Destape, molestos por los repetidos ataques.

“Lo de la denuncia es una payasada, están pidiendo que se investigue lo mismo que ya se investigó en la justicia de la Ciudad y de lo que habló Sebastián Rodríguez, hace unos días, en el Canal de Boca. El tema de los bonos lo viene investigando la justicia porteña manejada por (el ex mandatario Xeneize, Daniel) Angelici desde antes de las elecciones del 2023”, se quejaron fuentes del club a este medio.

A través de sus redes sociales, Klix confirmó que radicó la denuncia en el Juzgado Correccional y Criminal N° 56 y N° 61 con el objetivo de investigar a los mencionados dirigentes. “Quiero que la Justicia investigue qué está pasando con los abonos y con los carnets de socio, y quiero que se investigue qué pasó con las 50.000 prendas de Adidas que, en teoría, desaparecieron”, manifestó. Y completó: “Es momento de que nos preocupemos un poquito más por el club y que la Justicia se haga cargo e investigue qué está pasando”.

En diálogo con este portal, el propio hombre de la cartera de Seguridad sostuvo que la denuncia, hasta el momento, sólo “se hizo por mail y es lo que mostré en redes”. Ahora, la situación está en manos del Juzgado. “Me tienen que llamar para ratificar los dichos. No ocurrió pero calculo que lo harán en las próximas horas”, expresó.

Desde Boca, en reiteradas ocasiones, negaron que la causa tenga algún tipo de sustento. "Con todo lo que fue ese proceso (en 2023), la capacidad de sorpresa está bastante reducida. Sí me sorprende la creatividad para seguir inventando cosas que de maduro se caen, porque son imposibles. El tema de las camisetas... 50.000 camisetas dicen que se han robado. Adidas tiene un contrato con Boca, entrega prendas de todo tipo, por menos de la mitad de lo que esta gente está diciendo que faltan", apuntaron los abogados Walter Krieger y Sebastián Rodríguez, días atrás, luego de los brutales ataques del periodista Gabriel Anello.

“Allanaron dos veces el club, allanaron la casa de Chanchi (NdR: Cristian Riquelme, hermano de Juan Román) y le secuestraron el celular y una tablet. Le pincharon los teléfonos a medio club y la causa hace seis meses no tiene ningún movimiento. La tienen que archivar porque no encontraron nada. Está pasada la fecha para resolverlo, ya debería haber sido archivada hace rato”, indicaron a El Destape.

Hasta el momento, según pudo confirmar este portal, la denuncia no llegó al club y tampoco aportaría nuevos elementos que generen un avance real en la investigación que se encuentra frenada. Al consultarle al propio Klix, sobre si aportará nuevas pruebas, dijo "desconocer la denuncia anterior" que se llevó adelante en la Ciudad. “Es para la gilada, todo para figurar en X”, se defendieron de Boca.

No es casual que la denuncia resurja en un momento de malestar general debido a los resultados deportivos negativos que atraviesan al Xeneize en este 2025 y que desembocó, el pasado sábado, en una Bombonera caliente que cantó -aunque no en su totalidad- contra la gestión de la actual comisión directiva.