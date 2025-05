El descubridor de Colo Barco rompió el silencio sobre su salida de Boca: "Conflictivo"

Colo Barco y su salida de Boca: su descubridor rompió el silencio sobre la situación.

Valentín "Colo" Barco regresó a los primeros planos a nivel internacional por su buen momento en el fútbol de Francia y tuvo como consecuencia ser convocado a la Selección Argentina. Más allá del presente que está viviendo en Europa, su salida de Boca Juniors aún resuena y quien rompió el silencio sobre dicha situación en el "Xeneize" fue Edgardo Sánchez, descubridor del zurdo de 20 años.

En enero del 2024, el propio lateral izquierdo ejecutó la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares que le depositó Brighton y se marchó de La Ribera, luego de varios días de especulaciones sobre lo que sucedería sobre su futuro. A partir de ese momento, entre la dirigencia y el jugador existieron declaraciones y acusaciones cruzadas sobre cómo se dio su salida, ya que unos esgrimían una supuesta oferta de renovación y más tarde el "Colo" aseguró que nunca le habían respondido la contraoferta.

En una entrevista con TyC Sports, Sánchez, que descubrió a Barco en la ciudad de 25 de Mayo y luego lo acompañó a probarse a Boca, opinó aquella disputa. "Fue bastante conflictivo. Me parece que era muy chico para entrar en esos conflictos, con razón o sin razón. Conociendo el caso, tenía mucha gente alrededor suyo", comenzó diciendo "El Negro".

El coordinador general del fútbol infantil en la escuela municipal de Norberto De La Riestra también explicó que nunca se metió con el jugador ni con su familia, en ningún tema contractual, y agregó: "Nosotros, los entrenadores, sólo queremos lo mejor para los chicos. Ya cuando está la familia, pasamos a ser terceros. No nos podemos meter".

Edgardo Sánchez, descubridor de Colo Barco y quien lo llevó a Boca.

En el mismo sentido, Sánchez resaltó que su marcha del club de La Ribera le pareció "apresurada", pero aclaró: "Salir le hizo bien. Si no, quizás hoy no estaría jugando acá en Boca". Además, el entrenador de juveniles lo comparó con otra situación que vivió un jugador en Brandsen 805: "Ya se había generado un conflicto, en este caso con Riquelme... Lo mismo le pasó a Leo Coira. Hoy lo veo en Puerto Rico, está feliz. Sé que hizo un poco de ruido lo que salió. El chico también tiene derecho a expresarse. Son cosas que pasan".

La posibilidad de jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Después de una temporada con frustraciones en Brighton y Sevilla, Barco está teniendo un 2025 con regularidad y grandes actuaciones desde su llegada al Racing de Estrasburgo, conjunto que sorprendió en la Ligue 1 francesa. Para Sánchez, la madurez de haber sido papá fue determinante en la mejora del "Colo". "Ahora, un poco más aplomado, ya siendo padre, estando más tranquilo y jugando de titular. Era lógico que iba a volver a la Selección. La vida de Valentín ha sido un sube y baja. Mucho tiene que ver, en las dos cosas, el ambiente que lo rodeaba a él. Es la verdad", explicó "El Negro".

Más allá de que Sánchez remarcó que Barco está haciendo en Francia "un trabajo como el Colorado Gil en Huracán", también expresó dónde lo imagina jugando: "En la Selección no creo que haga ese trabajo. Me parece lo traen para jugar de tres. Es un chico que se adapta". "Siendo el carril izquierdo, se puede adaptar atrás o al medio. Me lo imagino en el Mundial, a él y al Diez de River, por la forma de trabajar de Scaloni", remató.